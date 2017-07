„Pro realizaci těchto opatření vás zdvořile žádáme o dotaci ve výši čtyři miliardy korun hlavnímu městu Praze, které má výstavbu zastřešení Spořilovské spojky v kompetenci,” napsal starosta Petr Štěpánek (SZ/Trojkoalice) premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD).

Takzvané těžké zakrytí Spořilovské, o němž se hovoří již několik let, by se týkalo úseku dlouhého 1100 metrů. Nad zastřešenou tunelovou částí plánuje radnice nový park o výměře zhruba čtyř hektarů a nová sportoviště. Zakrytím se podle Prahy 4 zlepší hluková a emisní situace v okolí – dlouhodobě jsou tu překračovány emisní limity.

Po komunikaci denně projede 50 000 aut, přičemž 7000 představují těžké nákladní automobily.

Klíč je v dostavbě okruhu



Na zvýšený hluk a emise si obyvatelé Spořilova stěžují od zprovoznění Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D5 v roce 2010, kdy začal platit zákaz vjezdu kamiónů na Jižní spojku mezi Smíchovem a Krčí.

Kamióny tak jezdí z Pražského okruhu ve směru na Hradec Králové po D1 a následně po Spořilovské, ze které se vracejí na Jižní spojku. Situaci by měla zlepšit dostavba Pražského okruhu mezi D1 a hradeckou dálnicí. Ta je však v nedohlednu.

Hlavní město ve snaze dosáhnout uspíšení výstavby hodlá zakázat vjezd kamiónů nad 12 metrů délky. [celá zpráva]

Pražský okruh Dálnice, která po dobudování vytvoří vnější obchvat hlavního města a bude z něj paprsčitě vycházet většina hlavních silničních tahů v Čechách. První úseky začaly řidičům sloužit v roce 1984, dodnes ale Pražský okruh není dokončený, plánuje se po částech a trasování provázejí politické i soudní spory.

Ty by pak nemohly jezdit po Jižní spojce, ale při cestě z dálnice D1 k D11 by musely využívat silnice ve Středočeském kraji. To se pochopitelně nelíbí obcím ani Středočeskému kraji.

„Středočeský kraj nebude rukojmím Prahy. Rada hlavního města Prahy rozhodla bez konzultace s námi. Považuji to za nešťastné,” uvedla v reakci na rozhodnutí metropolitních radních středočeské hejtmanka Jaroslava Jermanová (ANO).