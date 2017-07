Morávek se za pochybení už omluvil a funkce v orgánech firem loni opustil. Slíbil také, že vrátí peníze.

„Všechny peníze vrátím, teď zjišťuji, jakou formou to lze udělat, a pokud by to nebylo možné, věnuji je na charitu,“ řekl Morávek Právu.

Hospodářské noviny uvedly, že Morávek získal v letech 2013 a 2014 téměř 220 tisíc korun za členství ve statutárních orgánech Pražské vodohospodářské společnosti, východočeské krajské dopravní firmy OREDO a Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje.

Byl přitom však zaměstnancem Kanceláře Poslanecké sněmovny a podle tehdy platného zákoníku práce nesměl být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost.

Vybrali bychom ho stejně, zní z komise



Předseda Sněmovny a organizačního výboru Jan Hamáček (ČSSD) věc považuje za vyřízenou. „Z mého pohledu to bylo vyřešeno loni v rámci pracovněprávního řízení, kdy dostal vytýkací dopis od tehdejšího kancléře,“ řekl Právu.

I další členové organizačního výboru jsou shovívaví. Tvrdí, že i kdyby výběrová komise na post vedoucího kanceláře o této skutečnosti věděla, nic by to na jejím rozhodnutí nezměnilo.

„Byl objektivně nejlepší, v minulosti už vyhrál konkurz na kancléře Senátu, a i kdyby se to vědělo, tak by to rozhodnutí komise určitě nezvrátilo,“ řekl Právu místopředseda dolní komory a člen výběrové komise Petr Gazdík (STAN). Současně připomněl, že organizační výbor jmenoval do funkce Morávka jednomyslně. „Žádný důvod pro odvolání nevidím,“ prohlásil Gazdík.

Myslím, že vysvětlení a omluva z jeho strany již zazněly šéf poslanců KDU-ČSL Jiří Mihola

Podle šéfa klubu KDU-ČSL Jiřího Miholy se organizační výbor zabýval Morávkovou způsobilostí několikrát, na tuto věc nikdo neupozornil.

„Myslím, že vysvětlení a omluva z jeho strany již zazněly. Pana Morávka jsem poznal jako slušného pracovitého a ochotného člověka, nemám tedy žádný důvod pochybovat o vysvětlení, že se celá záležitost stala omylem ve spojení s určitou neznalostí. Podstatná je vůle věci napravit a stavět se k nim rovně. Tak to vidím, sine ira et studio (bez hněvu a zaujatosti – pozn. red.),“ řekl Právu.

„Pokud vím, tak prostředky hodlá pan kancléř buď vrátit, nebo dát na dobročinné účely,“ dodal Mihola.

Poslanci nemají dost informací

Důvod k odvolání Morávka z funkce nevidí ani předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. „V době, kdy se ujímal funkce kancléře po řádném výběrovém řízení, již tento střet neměl. Takže si myslím, že je to bouře ve sklenici vody a na jeho odvolání z funkce to není,“ řekl Právu.

Informace o případu – jak řekli Právu – zatím nemají další členové výboru: Miroslava Němcová (ODS), Michal Kučera (TOP 09) a Jaroslav Faltýnek (ANO).

Za vážnou považuje situaci Němcová, ale zda je to na odvolání, nechtěla právě kvůli nedostatku informací předjímat.

Ukvapovat se nechtěl ani Faltýnek. „Nic o tom nevím, pokud by to někdo ve výboru zvedl, tak se o tom určitě pobavíme, ale v tuto chvíli nechci dělat nějaké závěry,“ řekl Faltýnek.

Obdobně se vyjádřil také Kučera, podle něhož by však výbor měl kancléře požádat o vysvětlení.