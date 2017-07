„Smyslem je trošku pomoci policii při náboru nových posil,“ uvedl návrh zpravodaj zákona Václav Láska.

Novela vedle rušení bezplatných přesčasů zavádí náborové příspěvky ve výši 30 000 až 150 000 korun či zkušební dobu. Na náborové příspěvky by měli příslušníci nárok po šesti měsících, a pokud by vydrželi ve službě minimálně šest let, nemuseli by je vracet.

Změna se netýká pouze policistů, ale též hasičů, celníků a příslušníků Vězeňské služby, Generální inspekce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb.

Novela rovněž zvyšuje odškodné pro případ úmrtí příslušníků bezpečnostních sborů z trojnásobku na dvanáctinásobek měsíčního služebního příjmu. Vzroste i jednorázové odškodnění pozůstalým. Od roku 2019 se zvýší i rizikové příplatky.

Normu bude muset ještě podepsat prezident.