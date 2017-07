„Bylo by to velmi nepříznivé pro nákazovou situaci. Každopádně by se ta oblast zvětšila. Ale doufejme, že vzorky z těchto dvou kusů budou negativní. Zatím kusy, které se objevily mimo centrální zónu zamoření okolí samotného Zlína, tak byly všechny negativní. Musíme doufat,“ podotkl Mahdalík.

V rámci celého okresu už mimo samotné ohnisko čtyř katastrů u Zlína (Příluky, Štípa, Lhota, Lužkovice) našli myslivci uhynulé divočáky v Brumově-Bylnici, Bohuslavicích nad Vláří a rovněž jedno sražené prase u silnice I/50 u Buchlovic.

Vedení krajské veterinární správy se v pátek odpoledne sešlo se zástupci všech čtyř okresních mysliveckých spolků Zlínského kraje. „Mluvili jsme hlavně o tom, že začátkem týdne začneme společně instalovat pachové chemické ohradníky, které by měly divočáky zastavit, když budou chtít přejít do jiného katastru. Je tam účinnost zhruba čtyři týdny a ohradníky se umísťují co deset až patnáct metrů,“ vysvětlil šéf krajské veterinární správy.

Mapa oblasti na Zlínsku, kde veterináři plánují instalaci pachových ohradníků. Ty by měly divočákům zabránit v přechodu do jiné oblasti.

FOTO: Aleš Fuksa, Právo

Myslivci budou lovit individuálně



Zároveň myslivci přemýšleli o možnostech lovení černé zvěře v nárazníkových zónách sousedících s pásmem zamoření okresu Zlína. „Je nyní nemyslitelné, abychom dělali při zeleném listu natláčky, bylo by to nebezpečné pro účastníky honů,“ řekl Karel Blahušek, šéf Okresního mysliveckého spolku v Uherském Hradišti. Myslivci tak budou i nadále v tomto období lovit individuálně.

Veterináři zároveň naznačili, že v určitých místech by mohlo dojít k zákazu vstupu do lesa.

K pátku eviduje Státní veterinární správa 53 nalezených uhynulých divokých prasat. Nově byl africký mor prasat potvrzen u jedince nalezeného opět v katastrálním území Lužkovice. „Celkem máme 31 potvrzených nálezů. V 17 případech skončilo vyšetření negativním výsledkem, jeden nález zůstává vzhledem ke stupni rozkladu nevyšetřen. Na výsledky vyšetření čtyř vzorků se čeká,“ dodal Petr Majer ze Státní veterinární správy ČR.