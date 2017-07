Na návrat lvů do Brna se připravovali nejen jejich budoucí chovatelé, ale i samotná zvířata. „Zatímco chovatelé se seznámili s novým zařízením a podmínkami v domovských institucích obou lvů, aby jim co nejvíce usnadnili stěhování, Kivu s Lolkem se učili používat přepravní bedny, aby do nich před transportem uměli nastoupit bez uspání,“ uvedl Martin Hovorka, ředitel Zoo Brno.

Lvice byla z přepravy i množství lidí, kteří na ni v brněnské zahradě čekali velmi nervózní.

FOTO: Miroslav Homola, Právo

Kurátorka savců Dorota Gramlicová potvrdila, že zhruba tříhodinový transport v klimatizované dodávce se předem nacvičoval. Samici nejprve učili lézt do přepravní bedny a poté, když to zvládla, se s ní okamžitě vydali na cestu.

Samec Lolek, který se v Gdaňsku narodil v roce 2015, je zvyklý na život ve větší skupině. Podle chovatelů by sám snášel první dny života v novém, neznámém prostředí těžko, proto dorazí později.

Oba lvi budou mít v ubikaci k dispozici vlastní box a seznamovat se budou přes kontaktní místo. Asi po dvou týdnech se poprvé setkají na odstavném dvorku. První přímý kontakt může být bouřlivý, ale chovatelé budou připraveni situaci zvládnout.

Bedna, v níž se lvice stěhovala z Ústí nad Labem do Brna

„Při výběru zoologické zahrady, která poskytne lvy do naší nové expozice, jsme hledali takovou, která chová lvy konžské, poddruh pocházející z oblasti Kalahari,“ vysvětluje Hovorka. Lví areál bude totiž součástí komplexní expozice Kalahari, představující zvířenu ze suchých oblastí jihozápadní Afriky, v jejímž středu se nachází poušť Kalahari.

Stavbu expozice zoo zahájila loni v srpnu, slavnostní otevření je v plánu 26. srpna. Je umístěna u Africké vesnice na samém vrcholku Mniší hory a zaujímá rozlohu bezmála 5000 metrů čtverečních.

Do Zoo Brno se lvi vrátí po čtrnácti letech. Poslední brněnský lev, samec Bali, odešel do Zoo Les Sables dˊOlonne ve Francii v roce 2003. Důvodem byly nevyhovující podmínky pro chov těchto šelem. Brněnská zoo chovala lvy nepřetržitě od roku 1953 a například v letech 1962 až 1972 odchovala 11 lvíčat.