Senát shodil ze stolu novelu zákona o cizincích na konci května. Poslanci ale horní komoru přehlasovali, pro novelu zvedlo ruku 113 přítomných, proti bylo pouze 9 poslanců.

Novela má po vzoru azylového zákona umožnit zastavení řízení o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by, předkládal padělané doklady. Na řízení má mít vliv také cizincovo odsouzení pro úmyslný trestný čin. Podnětem byly nedávné problémy se zahraničními pracovníky v některých českých průmyslových zónách.

Senátoři přitom zákonu vyčítali, že je v rozporu s mezinárodními závazky a ani neposílí bezpečnost České republiky, jak přišel do Sněmovny vysvětlit Láska. „Je to zákon, který nezvyšuje bezpečnost občanů v Česku, ale pouze usnadňuje práci pracovníků ministerstva vnitra,” zmínil Láska.

Na plénu také napadl ustanovení, že cizinec, který by v Česku spáchal trestný čin, by měl okamžitě ukončený pobyt. „Zní to logicky, někdo chce u nás žít, spáchá trestný čin, tak ať jde,” uvedl Láska. Následně na příkladech ale ilustroval, co všechno je v Česku trestným činem. Vyhoštěn by tedy mohl být i ten, kdo posprejoval volební plakáty nebo naboural vůz pod vlivem alkoholu do plotu.

Klučka: Přijdou doby, kdy si na mě vzpomenete

Poslanec Václav Klučka v reakci na Láskovo vystoupení hrdě pronesl, že je autorem pozměňovacích návrhů, které podle něj mají zvýšit bezpečnost v Česku. „Přijdou doby, kdy si na moje slova vzpomenete,” řekl Klučka bez toho, aby svá slova nějak detailně rozvedl.

Členové dolní komory při jednání vystupovali poměrně emotivně. Poslanci z ODS chtěli, aby při projednávání byl přítomný ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO), protože část zákona, která ruší dozor státních zástupců v detenčních zařízení, měla být v rozporu s mezinárodními smlouvami. Nakonec ale zákon schválili v jeho nepřítomnosti.

Novela má ukončit nelegální zaměstnávání cizinců



Zákon také omezuje právo rodin na sloučení. Pokud bude cizinec, který pochází ze země mimo EU, v Česku pobývat bez platného víza, nebude moci žádat o povolení k pobytu pro sebe jako člena rodiny.

Novela má také ukončit nelegální zaměstnávání cizinců přes pracovní agentury. Zavedla také pojem nespolehlivého zaměstnavatele, kterým se stane v případě zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo v případě nelegálního zaměstnávání. Takové firmy by už nesměly cizince zaměstnávat.

Původním záměrem novely z pera ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) bylo ulehčit cizincům podnikání a práci v ČR. Pracující cizinci budou moci v Česku zůstat půl roku, aniž by museli po třech měsících prodlužovat vízum. V případě, že se jejich podnikání bude týkat významné investice, budou v ČR moci pracovat až pět let. Chovanec původně navrhoval dva roky, pozměňovací návrh ale dobu prodloužil.