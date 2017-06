„Pravici nevěřím, nevidím příliš mnoho šancí, že by v těchto volbách mohla vzniknout nějaká úspěšná strana. Navzájem si uberou voliče. Tradičně se zlobím na Top 09, která je bezbarvá středová strana. ODS je tichá, málo zřetelná, málo výrazná. Dostala mnoho nahrávek, ale ona toho nevyužila,“ řekl v pořadu Klaus.

Na otázku moderátora pořadu, co říká na prezentaci svého syna Václava Klause mladšího, exprezident odvětil, že nechce jeho působení komentovat, aby jej nepoškodil. Ocenil však jeho cesty za voliči, se kterými diskutuje.

Vulgarismy do politiky nepatří

Klaus se rovněž vyjádřil k uplynulému týdnu na politické scéně, kdy padala vulgární slova prezidenta Miloše Zemana na adresu premiéra Bohuslava Sobotku. [celá zpráva]

„Dostaly se na veřejnost slova, které já nepoužívám ani v soukromí. Tyhle slova nepatří do politiky, jsou naprosto zbytečná a jsou sebepoškozující, já jsem je nikdy nepoužíval. O tom, co si o sobě myslí, by si měli říct v zákulisí,“ konstatoval bývalý prezident.

Jak dále podotkl, nechce příliš komentovat vládní personální změny. Sobotka však podle něj nedotáhl do konce pozitivní tah, kdy chtěl demisi celé vlády. Ve chvíli, kdy ji stáhl, podle Klause prohrál a bude následovat jeho odchod do politického ústraní. Předčasné volby by však dle jeho slov byly hloupostí.