Stačilo přijmout deset dalších uprchlíků a byl by od Bruselu klid, míní lidovci

KDU-ČSL by chtěla, aby vláda přijala jiný postoj k migračním kvótám, řekl v pátek lídr strany Pavel Bělobrádek. Česko se podle něj mohlo zachovat stejně jako Slovensko a přijmout dalších deset lidí, které by určitě zvládlo uhlídat. Rozhodnutí vlády podle něj zařadilo do „balíku zemí” jako Maďarsko či Polsko.