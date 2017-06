Současný náměstek ministerstva školství Štech přijel na Hrad krátce před půl pátou.

„Nový ministr má před sebou velice krátké funkční období. Prezident se proto spíš bude ptát, jaké jsou představy pana profesora v resortu. Bude se zajímat především o představy, jak chce resort vést,“ uvedl na tiskové konferenci Ovčáček.

Valachová byla na Hradě už v pondělí. Zemanovi přitom potvrdila, že na podané demisi trvá. Zeman ji prý nepřemlouval, aby v čele školství zůstala, zopakoval jí ale, aby si celou věc rozmyslela.

Ministryně podávala demisi ke konci května kvůli obvinění její tehdejší náměstkyně Simony Kratochvílové a šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty ohledně dotací pro sport. Zeman neodvolal Valachovou ihned a dal jí termín do 10. června, aby si věc rozmyslela. Zmínil možnost, že by mohla demisi vzít zpět v případě, že by došla k závěru, že ji podala „v náhlém hnutí mysli”. To ale Valachová odmítla.

Třetí ministr školství Sobotkovy vlády



Štech se stane po svém jmenování již třetím ministrem školství vlády Bohuslava Sobotky. Prvního šéfa resortu Marcela Chládka (ČSSD) stálo křeslo nevhodné chování k podřízeným.