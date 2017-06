Pancéřovaná auta – dvě toyoty a jeden mercedes – se ústavu podařilo vyvinout a poskládat, ale do Afghánistánu nakonec nepojedou. Vojenští policisté, kteří se už delší dobu na náročnou misi chystají, totiž auta odmítli převzít. Byli nespokojení s jejich pancéřováním.

„Materiály – pancíř a skla – v testech vyhověly. Ale při vojskových zkouškách došlo u vojenských policistů k pochybnostem, zda je to auto skutečně balisticky odolné,“ řekl Právu ředitel VTÚ Jiří Protiva. Dodal, že nepomohlo ani to, že nechali u dodavatele pancéřování několikrát předělat. Policisté už vozy nechtěli.

„Je to jen jejich subjektivní pocit“

Náměstek ministra obrany Tomáš Kuchta ústav brání, že projekt je povedený, ale s tím, že policisté k němu získali nedůvěru, už nic nenadělají. „VTÚ je přesvědčený, že kdyby se do aut střílelo, tak by vše bylo v pořádku. Ale policisté získali subjektivní pocit, že když to nebylo na začátku úplně podle jejich představ, tak těm autům nedůvěřují,“ řekl Právu Kuchta.

Dodal, že ústav vyvíjel zcela nový a speciální prototyp a že v každém takovém výzkumném projektu je riziko, že se nedojde ke kýženému cíli. „I když v tomto případě bylo cíle dosaženo, ale ti chlapi mají psychologickou bariéru,“ podotkl náměstek.

Ministerstvo podle něj počítá, že auta využije. „To auto nezůstane ve skladu a bude sloužit na jiných misích,“ dodal Kuchta.

Mají obrněné Land Cruisery

Na vývoji prototypu a systému Gladius se podílelo okolo deseti různých firem a VTÚ celý systém kompletoval. Jako základ použili dvě Toyoty Land Cruiser celkově za 9,4 miliónu a jeden Mercedes-Benz Sprinter za 5,6 miliónu korun. Další komponenty a práce vyšly na více než 30 miliónů korun. Dohromady projekt stál 50 miliónů korun.

Podle Protivy vozy mají chránit velvyslance či jiné důležité osoby ve voze i mimo něj, monitorovat okolí, získávat zpravodajské informace a umožnit ochráncům komunikovat mezi sebou i se základnou. Auta jsou prý zcela nezávislá na podpoře jiných vojenských jednotek.

„Nejde jen o balisticky zodolněná auta, ale o celý komunikační a informační systém, který využívá různá průzkumná a monitorovací čidla,“ řekl Právu Protiva.

Dodal, že celý systém kromě balistické ochrany ve všech zkouškách uspěl. Podle ministerstva obrany, které má ostrahu českého velvyslanectví na starosti (v Iráku a Sýrii hlídá ambasadory URNA spadající pod vnitro), nezůstane český velvyslanec bez ochrany. V tuto chvíli ho chrání vojáci z 601. skupiny speciálních sil, kteří po Kábulu a okolí jezdí v obrněných toyotách.

„Vojenská policie přijala adekvátní opatření, aby byla zajištěna požadovaná bezpečnost. V Kábulu zůstanou vozidla, která nyní využívají příslušníci speciálních sil,“ řekl Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Termín střídání vojenských policistů a prostějovských výsadkářů v Afghánistánu je tajný, ale k výměně by podle informací Práva mělo dojít v nejbližších měsících.