„Jiří Paroubek se nevrací do soc. dem. jednoduše proto, že když někdo odejde ze strany a založí stranu, která pak soc. dem. odebírá procenta, tak na to máme ve stanovách speciální proceduru,“ řekl Zaorálek.

Podle něj by s přijetím Paroubka musela souhlasit i pražská organizace ČSSD, což zdaleka není jisté. „Je to bublina, která za to ani nestála,“ podotkl Zaorálek.

Podle něj nemusel Paroubek soc. dem. nikdy opouštět a zakládat si vlastní stranu LEV 21. „Pan Paroubek byl ten, který mi říkal, že soc. dem. jednou propadne a že já budu škemrat, abych šel do jeho nové strany,“ prozradil Zaorálek.

Poznamenal, že sám hledal pro expremiéra uplatnění a Paroubek prý měl „solidní nabídky“.

Paroubek oznámil svůj návrat do ČSSD v sobotu. „Chci vstoupit do sociální demokracie a chci jim morálně pomoct, protože strana je v mimořádně obtížné situaci,” řekl Paroubek Novinkám s tím, že nic dalšího nechce komentovat.

Stranická organizace by jeho vstup měla schvalovat 26. června. [celá zpráva]