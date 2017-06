„Včera jsme byli vystaveni tlaku Evropské komise ve věci migračních kvót. Rozhodl jsem se už před řadou let neustupovat vnějšímu tlaku ohledně migrantů. Povinností jakéhokoliv prezidenta je hájit národní zájmy ČR. Výsostným národním zájmem je právě to, že jako suverénní stát musíme sami rozhodnout, koho umístíme a koho neumístíme na naše území,“ uvedl Zeman.

Podle něho by se stát v opačném případě vzdal vlastní suverenity. Dále zmínil, že migranti nemíří do České republiky, ale dál do Německa, kde prý dostanou daleko větší sociální dávky než v České republice.

„Problém spočívá v tom, že je to EU, která nám vnucuje, abychom tyto lidi umístili na našem území. Měli bychom si uvědomit, že je to začátek manipulace našich státností, a připomenout si pohádku o jezinkách: jen dva prstíky tam strčíme...,“ je přesvědčený Zeman.

Nabádá k ostražitosti



Vláda původně schválila záměr přijmout 6200 migrantů. „Já říkám ilegálních migrantů na našem území a byla na to vyčleněna částka 600 miliónů korun, která by se dala použít pro mnoho užitečnějších účelů. A nikdo nemůže zaručit, že po těch prvních šesti tisících sem přijdou milióny migrantů z Afriky. A že to bude především skupina lidí, která není kulturně slučitelná s českými a evropskými kulturními kořeny,“ řekl Zeman.

V případě přijímání migrantů nabádá k ostražitosti. „Dejme si na to pozor, každá katastrofa začíná nenápadně. A když skloníte hlavu jednou, budete ji sklánět i napříště,“ dodal Zeman.