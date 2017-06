Někdejší předseda JZD Slušovice Čuba se ke svému kroku rozhodl poté, co média a někteří senátoři začali rozebírat jeho devítiměsíční nepřítomnost v Senátu, během níž pobíral plný plat, včetně náhrad. Celkem jde o 122 100 korun měsíčně. V dopise Štěchovi napsal, že do Senátu nebude jezdit, dokud mu nebude lépe.

„Cestování na delší vzdálenost je pro mě náročné,” zdůvodnil Čuba v dopise, který přečetl ve středu v Senátu předseda Strany právo občanů (SPO) Jan Veleba.

„Mou prioritou bude vykonávat činnost senátora i nadále v obvodní kanceláři ve Zlíně,“ dodal Čuba v dopise s tím, že priority bude konzultovat s Velebou, který je bude dál prezentovat na schůzích Senátu. Čuba sám podle Veleby do kanceláře ve Zlíně dochází a setkává se s občany. „Jenom” nejezdí na zasedání Senátu a na výbory. „Na plénu nebude hlasovat,” dodal Veleba.

Štěch: Je to diletantské, takhle to nejde

„V tom dopise reálně a detailně není vůbec nic. Je tam navrženo, že se pan Čuba hodlá vzdát platu a náhrad a že my to tu v kanceláři máme zajistit,” uvedl Štěch. Toto řešení ale podle něj není možné. Dodal, že ho překvapilo, jak „diletanstky” k tomu SPO přistoupila.

Štěch si pro jistotu v dané věci ještě nechal vypracovat právní stanovisko, ale předběžně mu vedoucí ekonomického úseku i právníci řekli, že Senát musí senátorům vyplácet mzdu.

„Senát nemůže nevyplácet mzdu a nemůže nevyplácet náhrady, i když se jich senátor vzdá,” dodal. Podle něj by nejčistším řešením bylo, kdyby se Čuba mandátu vzdal nebo čerpal po dobu své nemoci nemocenskou.

Čuba navíc podle Štěcha ani nevykonává svůj mandát, protože aktivně nejezdí za občany a nevypracovává analýzy. Šéf horní komory navíc varoval, že občané Čubova regionu nyní nejsou fakticky zastupováni, vzhledem k tomu, že jejich senátor nejezdí hlasovat. Štěch se domnívá, že takové jednání Čubu poškozuje a devalvuje práci, jež za ním byla.

Veleba si stěžuje, že ho média ignorují

Zákonodárce Veleba přiznal, že ani netuší, zda je zvolené řešení právně možné, protože není právník. Pokud by se Čuba nemohl vzdát svého platu, protože je to protiprávní, tak by svoji mzdu věnoval na charitu nebo podobně jako prezident na klokánky.

Senátor Jan Veleba

FOTO: Milan Malíček, Právo

V pondělí Veleba řekl, že avizované Čubovo rozhodnutí – tedy vzdát se platu, ale ponechat si mandát, ačkoliv se nebude účastnit hlasování v Senátu – považuje za „čestné a chlapské řešení”. [celá zpráva]

Podle Veleby se média o Čubovy absence zajímají pouze proto, že je členem SPO a má blízko k prezidentovi Miloši Zemanovi. Následně si postěžoval, že jeho stranu jinak média spíše ignorují.

Čuba, který je rovněž prezidentovým poradcem, je senátorem od října 2014. Zpočátku na schůze pléna chodil. Byl zpravodajem zahraničního výboru k několika mezinárodním smlouvám.