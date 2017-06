Vláda novelu z per poslanců ANO, ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, ODS a Úsvitu podpořila, oznámila novinářům ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Návrh reaguje na předchozí předlohu lidovců, kteří chtěli z povinnosti zveřejňovat smlouvy na internetu vyjmout Budvar.

Nová verze novely, která vládou prošla, žádnou firmu ze zákona nevyjímá, ale pouze upravuje režim zveřejňování nebo dává výjimku pro určité typy smluv, jejichž zveřejnění by mohlo mít nežádoucí dopad.

Do výjimky podle předlohy nespadají všechny smlouvy státních a městských firem, ale jen kontrakty, které se týkají předmětu podnikání. To má podle poslanců zamezit problémům s ochranou obchodně citlivých informací. Smlouvy například za právnické či marketingové služby by se podle novely zveřejňovat musely.

Topka proti



Proti novele, kterou nyní posoudí Sněmovna, se postavila TOP 09. „Nerozumím tomu, proč se krátce před ostrým provozem registru skupina poslanců snaží zavádět nové výjimky. Je to velmi neodpovědný postup, který zcela devalvuje smysl přijatého zákona a podporuje netransparentní vynakládání veřejných prostředků,” kritizoval člen ústavně-právního výboru Martin Plíšek.

Stát, kraje a větší obce či jejich části musí na internetu od loňského července zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun. Od letošního července bude zavedeno pravidlo, že nezveřejněná smlouva není platná.