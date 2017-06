Pane předsedo, když jste jen řadovým poslancem, tak si můžete vzít ze svěřenského fondu zpět Agrofert. Proč jste to ještě neudělal?



Tady se ukazuje nesmysl toho zákona o střetu zájmů, že hned po svém odvolání jsem si Agrofert klidně mohl vzít zpět. Vím, proč se mě na to ptáte, tak vám to řeknu. Nevzal jsem si ho zpět proto, že možná po volbách budu zase ve vládě. Ale teď to vypadá, že s námi do vlády nikdo nechce jít.

Kdyby ANO vyhrálo volby a sestavoval byste vládu, tak tedy s kým?

Co třeba vím, je, že bych nešel do vlády s komunisty nebo s TOP 09. Ale tradiční politické strany se snaží nás obejít, tak je možné, že složí koalici bez nás, jako se to stalo po krajských volbách v Královéhradeckém kraji a nyní o tom mluví pravice i ČSSD. Nezbývá nám tedy než doufat, že ANO lidé ve volbách dají tolik hlasů, že se do takové situace nedostaneme.

Teď ale nemá smysl spekulovat o výsledcích voleb a o sestavování koalic. Uvidíme, jak to všechno dopadne, je to hodně o lidech.

Senioři mají nízké penze, zvýšení důchodů si zaslouží.

Jak mám rozumět tomu, že po loňském přebytkovém rozpočtu navrhujete v době růstu 50miliardový schodek? Myslel jsem, že manažeři mají raději přinejmenším vyrovnanou bilanci.

Není problém se dočasně zadlužit, když to pomůže hospodářskému růstu a nám se to pak ve výběru daní vrátí. Obzvlášť v investicích máme obrovský deficit. Druhý problém je, že neefektivně čerpáme evropské peníze.

Kdyby páni ministři dělali mikromanagement a hlídali své podřízené a kdyby po ministrech chtěl premiér výsledky a dával je do latě, tak by plnění rozpočtu letos bylo ještě lepší.

Dal jsem návrh rozpočtu podle dohody koaličních partnerů, přičemž původně měl schodek být 60 miliard. Jelikož jsme ale navýšili důchody o pětistovku, platy pro učitele, pracovníky v kultuře a sociálních službách i peníze pro obce, tak tyto tři položky vám dohromady dají těch 51,5 miliardy.

Že jsou za dveřmi volby a že se chcete zavděčit voličům, s tím nemá nic společného?

Ne. Kdybych se chtěl zavděčit voličům, tak nezavádím EET, kvůli čemuž mě plno lidí nesnáší.

Důchodců je mnohem víc než živnostníků, kterým se nelíbí EET.

Senioři mají nízké penze a zvýšení si zaslouží a potřebují jej. Takový důchodce, který žije v OKD bytech, které Bakalovi přihrál Sobotka se svým kmotrem Pokorným, platí sedm tisíc měsíčně, a když k tomu připočte i léky, tak mu mnoho nezbývá.

Co tedy říkáte na slova svého nástupce na financích Pilného, podle něhož jeho děti mít důchod nebudou, lidé si budou muset šetřit sami a důchodci třeba přivydělávat sekáním trávníků?

To je nesmysl a s něčím takovým samozřejmě nesouhlasím, což jsem panu Pilnému i vyčetl. On tvrdí, že to tak neřekl a že to bylo vytrženo z kontextu. Neumím si představit, že by nebyly důchody.

Zeman má se Sobotkou stejné zkušenosti jako já, ale na Hradě to přehnal.

Díky tomu, že se mi podařilo vybrat více daní, jsme mohli důchody zvýšit. Naším cílem musí být perspektivně se dostat na důchod ve výši 70–80 procent průměrné mzdy, což píši i ve své vizi Česka v roce 2035. Tu bychom měli mít hotovou a vytištěnou v polovině června.

Některé strany slibují zvýšení platů snížením daně z příjmu nebo snížením sociálních odvodů. Budete mít něco takového také v programu a v jaké podobě?

Určitě máme v plánu snižovat daň z příjmu pro příjmy do hranice solidární přirážky, tedy zhruba do 113 tisíc korun, i odvody sociálního pojištění. Pod tuto hranici chceme sazby daně z příjmu snižovat a nad tuto hranici zachovat. Konkrétní plán představíme do konce června.

Jak jste hodnotil chování prezidenta Zemana během krize?

Prezident si patřičně vychutnal zmatky a chaos panující kolem kroků premiéra, který zapomněl na koaliční smlouvu a podal demisi bez konzultace s kýmkoli. Chápu, že se Sobotkou má stejné zkušenosti jako já, jako s člověkem, který druhého podrazí a nedrží slovo, ale pan prezident to přehnal a nevypadalo to vůbec dobře, i mezinárodně.

Premiér prezidentovi vyhrožoval, organizovaly se demonstrace, tak jsem nakonec krizi vyřešil sám, ne Sobotka, protože jsem si řekl, že moudřejší ustoupí. Nechtěl jsem, aby prezident s premiérem soutěžili a žalovali se.

Otázka je, zda jste měl odstoupit dřív sám, než došlo k incidentu na Hradě.

Proč bych měl odstupovat? Co jsem jako ministr financí udělal špatně v porovnání se Sobotkou, který při skoro šestiprocentním růstu udělal dluhy za 400 miliard, zdevastoval Moravskoslezský region, prodával firmy určeným zájemcům dopředu a prohrával arbitráže?

Jakou věc jsem udělal špatně? Korunové dluhopisy, když jsem nebyl v politice? Však pro jejich zdanění mohl Sobotka hlasovat, ale proč by to dělal? Místo toho pokrytectví, kontinuální kampaň a stokrát opakovaná lež za podpory vybraných novinářů a médií.

Vždyť se to přeneslo i do EU, kde v europarlamentu zoufalci z TOP 09 neváhají poškozovat reputaci ČR jen z nenávisti vůči mně a přenášet náš vnitropolitický boj do Bruselu, aby mluvili o ovlivňování médií.

Vystoupí tam i novinář z Respektu, který o svém majiteli Bakalovi, který vytuneloval 120 miliard, zničil celý region, ožebračil lidi o byty, se rozhodl nepsat. Dovedete si představit, kdyby to prohlásila MAFRA o mně?

A tito aktivisté se pak staví do rolí mravokárců a kazatelů pravdy, kteří chtějí lidem určovat, kdo bude v politice. Pořádají hon na Babiše, stačí se podívat, koho zvou do různých pořadů. Když takového člověka pozvete do televize, máte odpověď garantovanou. Takže já v politice být nesmím, protože prý ohrožuji demokracii.

Chcete říct, že byste sám sebe popsal jako bytostného demokrata?

Jsem demokrat. Potíž je v tom, že ohrožuji korupční systém tradičních stran, který ve jménu demokracie méně daní hazard, chce diktovat státním zástupcům koho vyšetřovat, finanční správě koho prověřovat, který do rad veřejnoprávních médií vysílá své lidi… Čím bych ohrožoval demokracii?

Vím, že do vlády s komunisty nebo s TOP 09 bych nešel.

Co kdybyste náhodou ve volbách získal většinu a začal osekávat svobody?

Většinu v parlamentu určitě mít nebudeme, to ten systém, který mě odstranil z vlády, nedopustí a dál bude pracovat na mém odstranění z politiky. Existují další zadání, jak mě poškodit a kriminalizovat.

Jihomoravský hejtman za ANO Šimek prohlásil, že doufá, že lidé Zemana znovu zvolí prezidentem. Sdílíte jeho přání pod dojmem vládní krize?

Nechci se k tomu nyní vyjadřovat. V hnutí jsme se domluvili, že k tomu, jestli budeme stavět nějakého kandidáta, se vyjádříme až po sněmovních volbách.

Protože čekáte, jak na tom bude Zeman s popularitou, abyste se podle toho rozhodli?

Určitě na nic nečekám, protože v tuto chvíli to pro nás není téma. Teď jsem dokončil vizi Česka, nyní se zaměřím na program a v hnutí se budeme věnovat kandidátkám.

Novináři se mě stále ptají, jestli s prezidentem máme mocenský pakt, což není pravda. Rozhodně však s ním souhlasím v odporu proti zavádění multikulturního modelu v Evropě či ohledně migrace – na rozdíl od Sobotky a Chovance jsem se chtěl připojit ke slovenské žalobě proti kvótám, ale premiér to rezolutně odmítl, ve vládě mě přehlasovali a teď se pokrytecky tváří, že proti kvótám vždy bojovali.

Na druhou stranu nechci přijetí eura a prezident mě kolem reformy policie nepodržel, bagatelizoval to Palermo, které ČR řídilo ještě v roce 2013, vyhlásil volby na pozdější termín, což nám kvůli limitům na kampaň nevyhovuje, a nyní podporuje paní Valachovou, u níž jsem přesvědčen, že musela vědět o netransparentním rozdělování peněz do sportu pod taktovkou pana Březiny, premiérova kamaráda odsouzeného za podvod.

