Valachová: Demisi jsem nestáhla, pořád platí

Ministryně školství Kateřina Valachová si stojí za tím, že demisi, kterou na konci května předala premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (oba ČSSD), platí. Ačkoli ve středu uvedla, že by byla ráda, kdyby dotáhla do konce kariérní řád učitelů, který jí vrátil Senát, na jejím rozhodnutí skončit to prý nic nemění.