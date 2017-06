Čtvrteční ráno přineslo značné rozdíly v minimálních teplotách. Zatímco na západě republiky se pohybovaly pouze kolem 7, na jižní Moravě vystoupaly na 17 stupňů. Přes den by mělo převládat jasno či skoro jasno. Teploty se dostanou na 22 až 26 stupňů, na jihovýchodě republiky to může být až 28.

V pátek bude převládat jasno či polojasno. „Ráno teploty klesnou na 10 až 6 stupňů, přes den vystoupají na 22 až 26. V horských oblastech, zejména na Šumavě a v Novohradských horách, se mohou ojediněle objevit i bouřky,” upřesnila Honsová.

V sobotu bude zpočátku dne polojasno, od západu však v souvislosti s přechodem studené fronty bude od západu přibývat oblačnosti a srážek. Meteorologové očekávají i silné bouřky. Nejnižší ranní teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den se před příchodem ochlazení dostanou na 26 až 30 stupňů.

V neděli bude v Čechách již převažovat zataženo s deštěm, v průběhu dne dorazí fronta a bouřky i na Moravu a do Slezska. Velmi rozdílná tak budou odpolední maxima. Zatímco v Karlových Varech by se měla teplota pohybovat kolem 20 stupňů, v Praze by se mělo jednat o 25 a na Moravě a ve Slezsku ještě až 30.

Výhled počasí od pondělí do středy slibuje s ohledem na nadcházející svátek Medarda počasí s velkou oblačností a deštěm či přeháňkami. Teploty se v pondělí a ve středu dostanou na 19 až 23 stupňů, v úterý by to mělo být pouze mezi 17 a 21 stupni.