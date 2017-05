„Musíme to zkusit, protože ten nástroj by mohl být účinný,“ řekl Pilný k loterii.

Náklady na její provoz by měly být 12,4 miliónu korun ročně. To, zda loterie přináší, co se od ní očekává, by měl resort vyhodnotit po roce fungování. Kritéria tohoto hodnocení zatím stanovená nejsou.

Pilný uvedl, že se dá těžko odhadovat, zda se lidé budou zapojovat. Kdyby loterie úspěšná nebyla, je prý ochoten jí zrušit. „Přínos zavedení zvážíme. Když nebude odpovídat nákladům, které tam byly, tak nemá smysl v tom pokračovat,” uvedl ministr.

Ivan Pilný (ANO)

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Pilný ale věří, že účtenková loterie efekt mít bude — kdyby zákazníci účtenky vyžadovali, mohlo by to podle něj vést k úspoře peněz za kontroly elektronické evidence tržeb. „Jestli budou zákazníci důsledně účtenky vyžadovat, tak kontroly pak budou mnohem snazší, protože nebude, co kontrolovat,” dodal.

Výhry za 65 miliónů ročně



Ministerstvo financí by mělo ročně na ceny pro výherce vydat až 65 milionů korun, měsíčně by si soutěžící měli rozdělit zhruba 21 tisíc výher.

„V rámci výher se počítá s pěti hlavními výhrami, a to první výhra jeden milion korun, druhá výhra automobil (v hodnotě přibližně 400 tisíc korun), třetí výhra 300 tisíc korun, čtvrtá výhra 200 tisíc korun a pátá výhra 100 tisíc korun,” uvádí materiál ministerstva.

Větší část výher by pak měly tvořit ty menší — 20 výher po 20 tisících korun, tisíc výher po tisícovce a 20 tisíc výher po stovce.

Loterie má podle ministerstva zákazníky motivovat k přebírání účtenek, a tím zvýšit efektivitu EET a podpořit řádný výběr daní. Losování bude každý měsíc, a to z účtenek vydaných za předem stanovené období. Zákazník může do účtenkové loterie registrovat v jeden den pouze jednu účtenku od daného obchodníka.

Ne všichni ve vládě se k loterii staví zrovna nadšeně. Třeba předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek ji označil za marketingovou záležitost ministerstva financí. „Kdybych vedl ministerstvo jako firmu, tak bych si tohle odpustil,” řekl.