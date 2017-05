„Na studené frontě očekáváme v úterý odpoledne a večer ojediněle i silné bouřky, zejména v Čechách, s výskytem krupobití, nárazového větru a přívalovými srážkami s úhrny kolem 35 milimetrů,” varovali meteorologové.

Bouřky budou hrozit od úterních 15 do 22 hodin ve všech českých krajích a na Vysočině. Již v pondělí se mohou bouřky vytvářet v západních oblastech Čech.

Teploty nad tropických 30 stupňů Celsia budou v úterý stoupat v nižších i středních polohách. Varování je v platnosti od úterních 13 do 20 hodin.

Vedle toho meteorologové připomněli extrémně nízký stav ozónu a vysoký UV index. Lidé by proto měli omezit tělesnou zátěž, neměli by pobývat na přímém slunci a měli by zabránit dehydrataci dostatečným příjmem tekutin.