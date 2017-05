Mnohé restaurace se totiž obávají, že jim budou zákazníci pod záminkou kouření cigarety před budovou odcházet bez placení.

„Vůbec si to nedovedu představit, jak to stihneme kontrolovat, když vyběhne celý stůl ven, že si jdou zapálit, a pak začnou mizet. Na place je nás málo na to, abychom ještě hlídali, kdo jde ven jen kouřit a kdo odchází,“ zlobil se číšník v další boleslavské restauraci. „Asi budeme požadovat, aby u stolu vždycky aspoň jeden člověk zůstal, jinak nevím,“ dodal s pokrčením ramen.

Z nové podoby zákona mají obavy i obyvatelé domů přiléhajících k restauracím. „Jednak bude před hospodami větší řev a taky tam bude určitě nepořádek, všude vajgly,“ bojí se obyvatelka mladoboleslavského sídliště poblíž ulice U Stadiónu.

Mladoboleslavská městská policie se zatím na kuřáky před restauracemi nijak zvlášť nechystá. „Je nás málo, tak nic kvůli novelizaci zákona neposilujeme a budeme reagovat až na nastalou situaci,“ uvedl velitel boleslavských strážníků Tomáš Kypta.