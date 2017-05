Láska opravdivá, zpíval Jiří Drahoš během prezidentské kampaně v Opavě

Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš dorazil v pátek do Moravskoslezského kraje, kde setrvá až do neděle. V pátek zamířil do Opavy, kde navštívil místní firmu Slezská tvorba i domov pro seniory. Večer v opavském Evžen Jazz Café Clubu besedoval s veřejností a zazpíval si i píseň Láska opravdivá od Leoše Janáčka.