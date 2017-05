Maxovou, která je předsedkyní jihočeského ANO, by mohl podle některých spekulací na prvním místě nahradit Adam Vojtěch, bývalý popový zpěvák, jeden z analytiků Andreje Babiše. Maxová by se podle tohoto scénáře přesunula na třetí místo, na druhém by zůstal poslanec Roman Kubíček.

„Nebudu to komentovat. Znám pouze takovou podobu kandidátky, která byla potvrzena krajským sněmem,“ řekla Právu Maxová. Také podle Kubíčka se jedná o spekulace. Připustil, že variant je víc. „Patnáctého června zasedá grémium, které nějakým způsobem do kandidátek zasahuje,“ řekl Právu Kubíček.

Je to jedna ze zvažovaných variant, kterou někdo předčasně vynesl ven, řekl Právu informovaný zdroj. Podle něj ke změně na jihočeské kandidátce dojít může. „Adam Vojtěch by se mohl posunout z osmého místa na třetí. Radka Maxová má své problémy, ale výraznější osobnost tam v tuto chvíli nemáme,“ uvedl.

Maxová hrála rozhodující roli v rezignaci soc. dem. exhejtmana Jiřího Zimoly, kterého smetla kauza se štědrými odměnami pro jeho přítele, šéfa krajských nemocnic, jenž hejtmanovi staví i chatu na Lipně. Výsledkem však bylo i vyšachování ANO z krajské vlády do opozičních lavic.

Na čtvrtém místě jihočeské kandidátky ANO by podle informací Práva mohl být poslanec Karel Tureček, dříve člen TOP 09. Další na listině by měl být Jan Kubík, podnikatel a starosta obce Loučovice.

„Podle stanov může do kandidátek zasáhnout předsednictvo a pan předseda, takže možné je všechno. Ale zatím byla krajským předsednictvem schválena tato kandidátka a nevidím důvod, proč by se měla měnit,“ řekl Právu Ivo Moravec, jihočeský volební manažer ANO.