Expert: Rámy teror neřeší, kontroly musí jít před haly

Klasické bezpečnostní kontroly u vstupů do hal nebo na ­sta­dióny ani při využití detekčních rámů teroristickým útokům podobným tomu aktuálnímu z Manchesteru nedokážou zabránit. Tipování podezřelých lidí nebo aut by se podle Právem oslovených expertů mělo přesunout spíše do prostoru před samotným objektem.