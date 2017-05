Pokud centrální banka licenci pro minci vydá, jednalo by se o největší české platidlo, hodnota by činila dva milióny korun. Umístěna by byla v trezoru ČNB.

Šlo by o jediný exemplář svého druhu. „Lupiči by se s její krádeží nadřeli, protože k jejímu odnesení bude nutné mít po ruce zhruba čtyři statné chlapy,“ řekl Právu technolog brněnské mincovny Roman Diviš.

Na výrobu mince shromažďuje společnost stříbro již několik let. Chce ji vyrazit slavnostně příští rok 27. května na brněnském výstavišti, kde se budou konat oslavy sta let od vzniku Československa. Právě při této příležitosti bude mince vyražena.

Její design vytvořil Derek van der Hollen, který na jednu stranu mince umístil podobiznu prezidenta Masaryka a na druhou někdejší československý státní znak s českým lvem se symboly Slovenska na hrudi.

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Radost z vyrobení mince rozhodně nebudou mít v Austrálii. Ta se totiž zatím pyšní tím, že v ní byla vyrobena dosud největší mince světa. Jde o stříbrného Červeného klokana o průměru 80 centimetrů.

Brněnská společnost má s výrobou medailí a pamětních mincí bohaté zkušenosti. Loni vyrobila stříbrnou medaili se svatou Anežkou Českou. Je také ze stříbra, má 30 centimetrů v průměru, a kromě mnoha fluorescenčních diamantů, které pod speciálním světlem modravě září, je na ní i diamant Boží oko o 105,69 karátu.

Antonín Biberle (vlevo) z vedení mincovny a technolog Roman Diviš s modelem největší mince světa, která by měla být vyrobena z půl tuny stříbra.

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo