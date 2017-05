Jak vnímáte, že Sněmovna zřídila vyšetřovací komisi, která má řešit vaše nahrávky s novinářem MF Dnes?

Považuji to za pokračování kampaně, navrhla to ČSSD samozřejmě, všechny tradiční strany tleskají. Jako Poslanecká sněmovna si asi plete svoje kompetence, protože nejdřív chce nahrazovat Finanční správu, potom státní zastupitelství, teďka policii. Tenhle případ vyšetřuje policie, já jsem na policii byl, byl jsem tam vypovědět jako člověk, který napsal trestní oznámení. Je to jenom další věc, aby se udrželo v prostoru, že Babiš má nějaký problém.

Nemyslíte si tedy, že to je tak zásadní, aby to vyšetřovací komise řešila?

Ne, určitě ne. Když jsem viděl složení k vyšetřovací komisi k reorganizaci policie, kde se to zvrhlo na politický boj, kde ten (Daniel) Korte a (Jan) Bartošek, ani je nechci titulovat, a všichni tam vlastně útočili na mě, tak co tihle pánové chtějí vyšetřovat? Na to je tady policie, státní zastupitelství a nezávislé soudy. Ne Sněmovna, která je zneužívána na politický boj proti mé osobě.

Platí, že jste v tom živém spisu nic nečetl, že jste ho neviděl?

Samozřejmě že ne. Ale když čteme živé spisy v denících ohledně korupce na ministerstvu školství, kde pan Pelta s paní náměstkyní od Valachové a s panem přítelem Březinou pana premiéra rozdělují peníze, a čteme to v denících, tak to nikomu jako nevadí, ano.

A když si v tom čte ministr financí, tak to někomu vadí. To je divné, že.

Ne já to nečtu, paní redaktorko. Nikdy jsem žádný živý spis neměl. A nečet. Nikdy.

Čím jste listoval na té nahrávce? Bylo slyšet, že máte v ruce papíry.

Ničím jsem nelistoval. Já vám říkám, že ty nahrávky jsou přestříhané, je to účelová provokace, je to puč. Já si ničím nelistoval a říkám, že žádný živý spis jsem neměl. Pokud unikají živé spisy, tak to je problém policie. Ta to má řešit.

Přijdete, když si vás komise pozve?

Nevím, jestli přijdu. Byl jsem na policii a nevím, jestli budu chodit, abyste znovu v médiích vysílali, že zase má Babiš nějaký problém. Chápu, že je potřeba udržovat pseudokauzy v prostoru, proto se to dělá. Je potřeba, aby kampaň na Babiše jela od ledna do října. Ale samozřejmě v té vyšetřovací komisi k policii to byl obraz toho, že vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny nikdy nic nevyšetřila. Vyšetřování D47, kde dělal kšefty advokát pana premiéra Pokorný, tak je to výsměch. Stejně jako když ODS a TOP 09 dělá komisi proti Šlachtovi. Tahle zkorumpovaná hydra funguje dál a bude fungovat proti mně do momentu, než mě odstraní.