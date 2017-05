Stále hrozí, že někteří členové jihočeskou kandidátku kvůli vyškrtnutí Zimoly opustí. Mezi ty by mohla patřit i Bohdalová, která kandiduje na pátém místě.

„Rozhodnu se tak, aby to nepoškodilo ČSSD. Nikdy jsem si nemyslela, že se dočkám něčeho takového v demokratické straně, kterou jsem v roce 1990 pomáhala znovuzakládat. Doufám, že až zchladnou hlavy, tak dojde k rozumnému řešení,“ řekla Bohdalová Právu.

„Nemůžu přece přihlížet tomu, že se v soc. dem. chovají lidé tak, jak se mezi sebou chovali v roce 1948 členové, kteří se chtěli spojit s KSČ, a ti, co se spojit nechtěli. Takhle mi to dnes připadá, znám to z vyprávění svého dědečka,“ dodala. O dalším postupu musí podle ní rozhodnout okresní organizace ČSSD.

Sám Zimola v úterním Právu uvedl, že by nespokojenci v ČSSD mohli založit vlastní stranu. [celá zpráva]

„Když zhruba před půl rokem vyhrajete potřetí v řadě volby s nejvyšším výsledkem v republice, máte odpovědnost ke svým voličům. To nelze po­tlačit rozhodnutím aparátu shora. V tuto chvíli ale stále věříme, že se podaří celou situaci vyřešit,“ řekl.

Bohdalová však odmítla, že by se k němu rozhodla přidat. „Nevím, jak to myslí. Já jsem obnovovala soc. dem. Pro mě je soc. dem. především filozofické vyjádření života. Jestli ho řídí Josef, František či Antonín blbě nebo dobře, to je jedna věc. Ale myšlenka solidarity a pomoci lidem je pro mě prioritní,“ dodala.

Poslanec a bývalý ministr průmyslu Jan Mládek figuruje na jihočeské kandidátce na desátém místě. Ve sporu předsednictvo versus Zimola jasno nemá. „Já se nejdříve chci nechat informovat,“ řekl Právu.

Odcházet chtějí i na Ostravsku

Nespokojenost s rozhodnutím předsednictva ČSSD panuje i v ostravské ČSSD, kde navíc na pokyn špiček partaje musí proběhnout přeregistrace všech členů. Podle Rykaly asi sedm lidí zvažuje, že na protest proti vyškrtnutí jeho a šéfky ostravské ČSSD Jany Vajdíkové z kandidátky také odstoupí.

„V tuto chvíli zvažujeme další kroky. Trváme na tom, že neexistoval vážný důvod pro vyškrtnutí členů z kandidátní listiny. Já na jednání předsednictva byl a tam žádné vážné důvody nezazněly,“ řekl Právu Rykala.

Zdůraznil, že Vajdíková je ­šéf­kou ostravské ČSSD tři měsíce a nemohla tamní problémy za tak krátkou dobu vyřešit. Za vyškrtnutím spíš vidí fakt, že oba se kriticky vyjadřovali na adresu krajského šéfa ČSSD a exhejtmana Miroslava Nováka.

Vajdíková věc už nechce dále řešit. „Rozhodnutí předsednictva respektuji. Jsem členkou ČSSD z přesvědčení, a ne kvůli funkcím. Politika mě neživí a nikdy neživila. Již několik let pořádám sbírky věcí pro Armádu spásy, z čehož mám dobrý pocit užitečnosti,“ napsala Právu.

Jako šéfka ostravské ČSSD zůstává a hodlá pomoci s přeregistrací. „Jsem připravená pomáhat členům. Je jich spousta, především seniorů, kteří nechápou, o co jde,“ dodala Vajdíková.

Podle bývalého poslance ČSSD a advokáta Pavla Němce by se vyškrtnutí kandidáti mohli bránit soudně.

„Jiří Zimola může samozřejmě jako osoba vyvolat v rámci ČSSD rozhodčí řízení, to ale ve výsledku k jeho návratu na listinu nepovede. Rozhodci nemohou změnit rozhodnutí vedení ČSSD o exhejtmanově vyškrtnutí z kandidátky. Jediný postup je podání odvolání, které musí projednat ÚVV ČSSD, a poté případně soudní spor,“ napsal Parlamentním listům.

„U soudu jsou šance Jiřího Zimoly vysoké. Ústavní soud totiž před lety otevřel možnost soudního přezkumu rozhodování orgánů politických stran mj. v otázce kandidátních listin. A soudu by ČSSD musela podrobně doložit, na základě jakých ustanovení vnitřních norem partaje byl kandidát Zimola vyškrtnut,“ dodal.

„Bratrovražedný boj“

Proti vedení se ozval i středočeský poslanec Stanislav Huml, jehož opětovnou kandidaturu zařízlo vedení kraje. Nelíbí se mu, že funkcionáři rozhodují dřív, než se ke slovu dostanou členové ve vnitrostranickém hlasování, které se dle stanov koná až na konci primárek.

„V primárkách mají rozhodovat členové strany, ale musí k tomu dostat příležitost. Škrtat na úrovni předsednictev před samotnými primárkami, bez racionálního důvodu, je bratrovražedný boj s cynickým důvodem: jde mi jen o moje koryto, úspěch celku je mi u pr...,“ napsal na Facebooku.

„On (Zimola) by přeskočil i z posledního místa – to je ten důvod u Jirky i u mne. Je mi z dnešních bafuňářů všech stupňů na zvracení,“ dodal.