Že se o takové variantě debatuje, Právu potvrdil Zimola. „I takový návrh je ve hře, i když zatím jen v teoretické rovině,“ uvedl. „Víte, když zhruba před půl rokem vyhrajete potřetí v řadě volby s nejvyšším výsledkem v republice, máte odpovědnost ke svým voličům. To nelze potlačit rozhodnutím aparátu ze shora. V tuto chvíli ale stále věříme, že se podaří celou situaci vyřešit,“ dodal Zimola.

Za toho se jihočeská ČSSD postavila a chce s vedením vyvolat rozhodčí řízení.

Zimolu předsednictvo vyškrtlo kvůli zjištění, že nechal vyplácet nadstandardní odměny šéfovi krajských nemocnic, který mu stavěl chatu na Lipně. Zimola, jenž kvůli kauze rezignoval na hejtmanskou funkci, přešel do protiútoku: začal ostřelovat vedení na sociálních sítích.

Rozkol v ČSSD si přejí především naši soupeři. Já se ho neobávám Jan Chvoka (ČSSD) ministr pro lidská práva

„Zdůvodnění, které prezentoval Bohuslav Sobotka na tiskové konferenci k zásahu do kandidátek, je opravdu urážející. Jihočeské zdravotnictví funguje nejlépe v republice a já jsem si koupil rekreační nemovitost za své, nikoli za ušetřené poslanecké náhrady jako náš pan předseda,“ napsal na Facebook.

Dotkl se i korupční kauzy na ministerstvu školství. „Pokud se zasahuje do kandidátek z důvodu ‚poškozování strany‘, je tedy logické, že se bude měřit všem stejným metrem, a předsednictvo ČSSD by se tak mělo stejně zachovat i v případě Kateřiny Valachové?“ napsal také na svůj profil. Valachová podala demisi na ministerský post, ale zůstává dvojkou na středočeské kandidátce.

Sobotka: Rozhodčí řízení není možné

Sobotka se vůči jihočeskému výboru ČSSD ohradil slovy, že důvodem pro vyřazení byly Zimolovy chyby při vedení kraje. „Tyto problémy by mohly negativně poznamenat volební kampaň ČSSD, zejména pokud jde o kauzu zcela nepřípustných mnohamiliónových odměn pro úzký okruh manažerů ve vedení jihočeských krajských nemocnic,“ uvedl v prohlášení.

Návrh KVV na rozhodčí řízení nemá podle Sobotky oporu ve stanovách. „Rozhodčí řízení podle stanov řeší pouze spory mezi členy soc. dem. nebo členy a orgány strany. V žádném případě ho nemůže vést jeden z kolektivních orgánů ČSSD proti jinému,“ uvedl.

Premiér Bohuslav Sobotka na debatě k projektu Česko 20+.

Připomněl, že s výjimkou změny na posledním (22.) místě kandidátky, kde byl Zimola, nedošlo k žádné jiné úpravě. „Bylo respektováno jak krajským výborem navržené pořadí kandidátů, tak osobnost navrženého lídra,“ podotkl Sobotka.

Špičky ČSSD se neobávají, že by se situace v jihočeské buňce vyhrotila. „Rozkol v ČSSD si přejí především naši soupeři. Já se ho neobávám a jsem přesvědčen, že se situace v jižních Čechách rychle uklidní,“ řekl Právu ministr pro lidská práva za ČSSD Jan Chvojka.

„Pevně věřím, že Jiří Zimola nic takového neudělá. Pokud by skutečně někteří lidé chtěli ze strany odejít, tak je to v řádu jednotlivců,“ uvedl pro Právo místopředseda soc. dem. Petr Dolínek. On sám soupeří s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem o pozici lídra v Praze.

Potrestali nás za to, že jsme chtěli vést organizaci trochu jinak Adam Rykala (ČSSD), vyškrtnutý poslanec

Ministr zahraničí a místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek, který na jednání předsednictva chyběl, novinářům řekl, že s vyškrtnutím Zimoly souhlasí. „Pro mě to jsou věci, které hájitelné nejsou. Jsou tam určitá fakta a já bych to nechtěl zdůvodňovat a říkat, že tohle je v pořádku,“ řekl novinářům.

„Rozhodčí řízení je možné. Jsem připraven na předsednictvu a grémiu tu debatu s panem Zimolou vést,“ dodal.

Bouří se i Ostrava

V Moravskoslezském kraji vedení škrtlo z kandidátky poslance Adama Rykalu a šéfku ostravské soc. dem. Janu Vajdíkovou, celá ostravská buňka se navíc musí přeregistrovat. Oba ve společném prohlášení uvedli, že k jejich vyškrtnutí nebyl důvod.

„Potrestali nás za to, že jsme chtěli vést organizaci trochu jinak než Miroslav Novák, a pravděpodobně také za to, že jsme při volbě vedení strany podporovali Jeronýma Tejce,“ napsali. „Podle prvních reakcí vidíme, že straníci jsou znechuceni a rozhodnutí považují za nedemokratické,“ dodal Rykala.

Jsou tam černé duše?

Podle šéfa moravskoslezské ČSSD Miroslava Nováka se bude přeregistrace týkat zhruba 850 členů z asi tří desítek místních organizací. Zda jsou mezi nimi černé duše, nechtěl spekulovat. „Ale ukázalo se, že tady pochybnosti o skutečném stavu členské základny jsou. Musí tady být pořádek, ne že si tady někdo zprivatizuje sociální demokracii,“ řekl.

Tamní straníci se proti přeregistraci bouří a sepsali petici, která měla během týdne 250 podpisů. Místopředseda Zaorálek, který je v kraji volební jedničkou, se změnami v místní buňce souhlasí.

„Já se domnívám, že to tam není dobře vedeno. Ty chyby jsou tam velké. Jsou to závažná porušení věcí, které, když to nefunguje, tak devastují organizace. Pokud je za to někdo odpovědný, tak za to musí platit,“ uvedl.