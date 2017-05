„Že jsem nečinná — to považuji to za naprosto nehorázné lži a nebojím se říci, že to je určitě nějaká účelovka. Co jsem ministryní, tak jsme vždy navyšovali odměňování v sociálních službách,“ ohradila se Marksová.

Poznamenala, že každý rok prý svádí boj o každou korunu s ministrem financí Andrejem Babišem (ANO).

„Jak může poslankyně ANO kritizovat ministryni, která se každý rok hádá s ministrem financí za hnutí ANO? Asi žije na jiné planetě,“ nadávala ministryně.

Radka Maxová.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Chvíli před tím totiž ve Sněmovně vystoupila Maxová spolu se zástupci domovů pro seniory a postižené a s odboráři.

Společně vyzvali ministryni, aby našla v rozpočtu svého resortu peníze na zvýšení výdělků v sociálních službách. Kvůli nízkým platům prý totiž chybí v zařízeních personál.

Marksová dělá mrtvého brouka. Radka Maxová, ANO

„Sněmovna 26. dubna přijala usnesení, vyzývá vládu, aby řešila odměňování pracovníků v sociálních službách. Od té doby uplynulo několik zasedání vlády, nic se neděje, Marksová dělá mrtvého brouka,“ vytýkala ministryni Maxová, která je expertkou hnutí ANO pro oblast sociálních záležitostí.

Maxová podotkla, že zatímco ministryně školství bojuje za zvýšení platů učitelů, ministr zdravotnictví za zvýšení platů pracovníků ve zdravotnictví, tak ministryně práce a sociálních věcí nečinně přihlíží snižování kapacit.