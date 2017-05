Metro A vede z Dejvické přes Veleslavín do Motola. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) připravuje modernizaci trati z Prahy do Kladna s odbočkou na letiště.

„Rychlodráha na letiště není pražskou stavbou a SŽDC ji nepostaví dříve než za deset let. Já chci proto zmapovat i další možnosti, jak centrum s letištěm propojit,” uvedla Krnáčová.

Dlouhodobý problém

Spojení centra s letištěm trápí Prahu dlouhodobě. Nyní musí cestující jezdit autobusy buď z Veleslavína nebo ze Zličína. Jednou z možností je podle primátorky varianta vybudování odbočky trasy metra A ve stanici Nádraží Veleslavín.

„Zadala jsem DPP, aby tuto možnost prověřil a uvidíme, jak rychle by to bylo realizovatelné, kolik by to stálo a jestli by se taková možnost vůbec finančně i časově vyplatila,” uvedla Krnáčová.

Město doposud tvrdilo, že prioritou je pro něj výstavba trasy D, která je plánována a odkládána už po mnoho let.

Z plánu již jednou sešlo



Praha v minulosti pracovala s variantou prodloužení metra z Dejvické až do Ruzyně. Původně měla trasa vést přes Veleslavín do stanice Dlouhá míle, kde mělo být velké záchytné parkoviště, a odtud následně k letišti. Od této varianty však město nakonec ustoupilo a trasu nechalo stočit z Veleslavína k motolské nemocnici. Úsek do Motola byl zprovozněn v dubnu 2015.

SŽDC nyní chystá projektovou dokumentaci pro opravu části trati na Kladno, a to mezi Veleslavínem a letištěm. V úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem má trať vést tunelem. Cena za modernizaci trati z pražského Masarykova nádraží až do Kladna s odbočkou na letiště vyjde na 31 miliard korun.