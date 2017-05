Atmosféra jednání byla podle Jurečky věcná a ne emotivní, jako například koaliční rada minulý týden. „Nikdo na sebe nezvyšoval hlas,” zhodnotil.

„Co se týče otázek, které si v posledních dnech všichni klademe ohledně nahrávek - bylo nám v obecné rovině řečeno, že se tyto věci prošetřují. Andrej Babiš říkal, že žádný živý spis v rukou neměl a neviděl,” prohlásil Jurečka.

Předseda ANO na nahrávkách mluví s dnes už bývalým novinářem Přibilem z deníku MF Dnes, který ještě donedávna spadal pod Babišův Agrofert. Podle nahrávek spolu řeší články, které by měly zkompromitovat politické konkurenty ANO. Ze záznamu také vyplývá, že si vicepremiér pročítá živý spis ke kauze Bereta.

O co jde v kauze Bereta Policejní vyšetřování v tzv. kauze Bereta se týká údajného vynášení informací za úplatu z trestních spisů v případech Nemocnice Na Homolce a pražského dopravního podniku. V kauze figuruje policejní důstojník Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a expolicista Igor Gáborík. Vyšetřovatelé podezírají Holuba a Šímu z toho, že předávali informace z trestního řízení Gáboríkovi, který zprávy poskytoval dalším lidem. Policie se v případu zaměřila také na pražskou městskou státní zástupkyni Dagmaru Máchovou, známou rovněž z kauzy Opencard.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že celá kauza ohledně nahrávek je zmanipulovaná a jedná se o jeho popravu v přímém přenosu. Pondělní jednání BRS komentovat nechtěl.

Sobotka chtěl ujištění



„Předpokládám, že během jednání budeme ujištěni především Policií ČR, že věc se šetří,“ sdělil ještě před schůzí BRS ve Strakově akademii premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

„Pokud někdo nahrává vicepremiéra, tak je potřeba to vyšetřit,“ prohlásil k tomu vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Druhou otázkou podle něj zůstává obsah nahrávek.

„Bez ohledu na to, zda je sestříhaný, nebo ne, je nepřijatelné, aby se politik takhle setkával s novináři. Zjevně tam byly i živé spisy, a tak jestli je to pravda, nebo ne, to se musí vyšetřit,“ konstatoval šéf lidovců.

Tématem byl i masivní kyberútok



Bezpečnostní rada se mimo nahrávek zabývala také masivním kybernetickým útokem, který byl poprvé ohlášen v pátek a má dvě stě tisíc obětí v nejméně 150 zemích. [celá zpráva]

Vládní zmocněnec pro kybernetickou bezpečnost Dušan Navrátil v pondělí uvedl, že tyto útoky se ČR týkají jen okrajově. „Jde především o prevenci, ta je nesmírně důležitá. Varovali jsme jednotlivé subjekty, jaká mají udělat opatření, aby nebyly v ohrožení,” zdůraznil Navrátil.