„Předpokládám, že během jednání budeme ujištěni především Policií ČR, že věc se šetří,“ komentoval jednání ve Strakově akademii premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

„Pokud někdo nahrává vicepremiéra, tak je potřeba to vyšetřit,“ prohlásil k tomu Bělobrádek. Druhou otázkou podle něj zůstává obsah nahrávek.

„Bez ohledu na to, zda je sestříhaný nebo ne, je nepřijatelné, aby se politik takhle setkával s novináři. Zjevně tam byly i živé spisy, tak jestli je to pravda nebo ne, to se musí vyšetřit,“ konstatoval.

Předseda ANO na nahrávkách mluví s dnes už bývalým novinářem Přibilem z deníku MF Dnes, která ještě donedávna spadal pod Babišův Agrofert. Podle nahrávek spolu řeší články, které by měly zkompromitovat politické konkurenty ANO. Ze záznamu také vyplývá, že si vicepremiér pročítá živý spis ke kauze Beretta.

Babiš dlouhodobě tvrdí, že celá kauza je zmanipulovaná a jedná se o jeho popravu v přímém přenosu.