„Napsal jsem předsedům stran návrh na řešení krize. Na jednání koaličních stran všichni deklarovali, že nechceme vypovědět koaliční smlouvu,” uvedl Babiš s tím, že zprávu premiéru Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) odeslal ještě ve čtvrtek odpoledne.

Pokud by Sobotka přijal toto řešení, tak podle Babiše prezident může rychle vyřešit celou vládní krizi. Neporuší se tím totiž koaliční smlouva a také bude prezident spokojený, protože bude znát jméno Babišova nástupce, což předtím Sobotkovi vyčítal.

„Když by byla akceptována, tak by pan premiér mohl jít na Hrad a říct, tady je nový ministr financí, a v tom případě samozřejmě není důvod, aby mě pan prezident neodvolal, když bude mít nového nominanta,” dodal Babiš k návrhu, aby ho v čele ministerstva financí vystřídala jeho náměstkyně Alena Schillerová.

Schillerová podle něj není členkou hnutí ANO a není napojená na Agrofert. Navíc dělá 26 let ve finanční správě, takže je prý odbornicí na slovo vzatou.

Zaorálkovi se Schillerová moc nezdá



Pokud by ČSSD jeho návrh nepřijala, tak to podle Babiše značí, že nechce vyřešit koaliční krizi. Svůj tlak na sociální demokracii Babiš zdůvodnil tím, že chce, aby jeho resort co nejrychleji vyřešil rozpočet na další rok.

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) v pátek ráno potvrdil, že premiér obdržel od hnutí ANO dokumenty, v nichž Babiš žádá, aby ho na místě ministra financí nahradila jeho náměstkyně.

Proti této možnosti se ale vyslovil místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Podle něj je zvláštní, že by měla Babiše nahradit jeho náměstkyně, která prý blokovala řádné vyšetřování finančního úřadu. „Musíme se o tom pobavit, byl bych rád, kdyby ten, co tam přijde, dával garanci, že bude skutečně řádně postupovat,” uvedl Zaorálek s tím, že by dotyčný neměl bránit vyšetřování. [celá zpráva]

Proti tomu se ale ostře ohradil Babiš: „Je to skandální vyjádření, které zásadně odmítám!”