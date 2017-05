Zemanův dotaz na Ústavní soud se konkrétně týká odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO), které navrhl premiér Bohuslav Sobotka. Ze Zemanových slov vyplývá, že dokud Ústavní soud v této věci nerozhodne, Babiše neodvolá.

„Cokoli se k nám dostane a bude to mít nějakou spojitost nebo se to bude přímo týkat současné situace, tak bude u nás vyřízeno přednostně a velmi rychle,“ reagoval pro Novinky Rychetský. Dodal, že se nebude k věci dále vyjadřovat.

Prezident Miloš Zeman

FOTO: Petr Horník, Právo

Zeman: Ať to vyřeší Ústavní soud



„Pan premiér Sobotka prohlásil, že podá kompetenční žalobu. K jeho překvapení já hodlám udělat totéž,“ prohlásil na závěrečné tiskové konferenci v Doksech Zeman. „Nenazývám to kompetenční žalobou, ale podnětem Ústavnímu soudu. Chci, aby rozhodl, zda je prezident republiky povinen vyhovět návrhu na odvolání ministra vlády. Ponechme tedy na Ústavním soudu, jak se rozhodne, a já jeho rozhodnutí budu respektovat,“ dodal prezident.

„Byl bych velmi rád, kdyby tento spor vyřešil Ústavní soud, a samozřejmě rozhodnutí Ústavního soudu, který je jediným oprávněným vykladačem ústavy, budu respektovat,” informoval Zeman.

Koaliční smlouvu nenadřazuji ústavě, ale...



Vadí mu totiž, že by při odvolání Babiše musel porušit koaliční smlouvu. Návrh na odvolání Babiše je prý první případ, kdy je porušeno pravidlo koaliční smlouvy, řekl s tím, že koaliční smlouvu sice nenadřazuje ústavě, nicméně jako prezident nechce porušovat smlouvy.

Sám se přitom předtím ostře vymezil proti možnosti, že by s Babišem uzavřel mocenský pakt. Dokazuje to podle něj fakt, že nevyhověl Babišově žádosti, aby byly volby již v září.

Odvolání Babiše navrhl minulý týden premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), zdůvodnil to Babišovými finančními operacemi a podezřením z ovlivňování médií. Kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu má v plánu podat i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), a to ve chvíli, kdy by Zeman s odvoláním Babiše otálel a neučinil tak po svém návratu z Číny 18. května.