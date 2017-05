Před libereckým Grand Hotelem Imperial, kam Zeman schůzku narychlo svolal na středeční večer, se podle odhadů policie sešlo něco přes dvě stovky demonstrantů. Protestují proti prezidentovi Zemanovi a Babišovi.

Z davu, který chvílemi cinkal klíči, se ozývala hesla jako „Miloše do koše“ či „Zeman škodí státu“ nebo „Zeman, Babiš od válu” či ”Zemane, z díry ven!” Celou ulici i hotel hlídají desítky policistů.

Vicepremiér a šéf lidovců Pavel Bělobrádek hovoří s novináři při příchodu na schůzku s prezidentem Milošem Zemanem v Liberci, vlevo je hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN).

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Proti hlavě státu a šéfovi státní kasy se během středečního večera protestuje i v Praze a dalších městech. V metropoli se sešlo asi 20 tisíc lidí. [celá zpráva]

Před jednáním za demonstranty přišel Bělobrádek, který odpověděl na několik dotazů. „Přijeli jsme před chvilkou, co je obsahem jednání, ani nevíme, byli jsme narychlo svolání,“ řekl směrem k protestujícím.

„Je to naschvál, že jo, že to prezident svolal tak narychlo,“ ptal se jeden z demonstrantů. Narážel tak na to, že Zeman schůzku svolal, když byl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na dlouhodobě plánované cestě do Lucemburska.

„Je to velmi zvláštní, v době, kdy byl pan premiér v letadle,“ odvětil Bělobrádek. Další dotaz ze skupiny lidí zněl, zda bude prezident porušovat ústavu. „Měl by na návrh předsedy vlády odvolat ministra,“ odpověděl na to vicepremiér.

Kromě šéfa lidovců do Liberce dorazil ministr financí Babiš, předsedu ČSSD a premiéra Sobotku zastoupil první místopředseda soc. dem. a ministr vnitra Milan Chovanec. Zeman uvedl, že chce lídrům koaličních stran představit dvě řešení současné vládní krize.