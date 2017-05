Do Číny poletím, prohlásil ve středu prezident Miloš Zeman. Reagoval tak na výzvu lidovců, aby zůstal v ČR a řešil vládní krizi. Vláda návrh na uskutečnění cesty prezidenta Miloše Zemana do Číny schválila. Celý článek Do Číny letím a se mnou dvě letadla podnikatelů, utnul spekulace Zeman»