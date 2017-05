Prezident je ve sporu s premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), který mu navrhuje, aby ke dnešnímu dni odvolal z vlády ministra financí a předsedu ANO Andreje Babiše. Prezident se však chce rozhodnout až po návratu z Číny, tedy po 18. květnu. V pondělí navíc Hrad oznámil, že k odvolání Babiše by bylo nutné zrušit koaliční smlouvu.

Sobotka ale trvá na tom, že prezident má odvolat člena vlády, jestliže to navrhne premiér, žádné další podmínky v ústavě nejsou. Vyzval proto Zemana, aby respektoval ústavu. Přístup prezidenta k vládní krizi kritizuje i část senátorů, dnes se tím bude zabývat organizační výbor Senátu.

Odvolání navrhl Sobotka kvůli Babišovým kauzám týkajícím se možného ovlivňování médií a neodvádění daní. Ministr financí obvinění odmítá a výhrady označuje za cílenou kampaň.

Prezident Miloš Zeman (druhý zprava) s manželkou Ivanou (vlevo) zahájili 9. května třídenní návštěvu Libereckého kraje. Před sídlem krajského úřadu v Liberci je přivítal hejtman Martin Půta (vpravo) s manželkou Sylwií (zády).

FOTO: Radek Petrášek, ČTK

Prezident Zeman v úterý zahájí třídenní návštěvu Libereckého kraje. Naposledy zde byl na oficiální návštěvě loni v únoru. První den se hlava státu setká především s hejtmanem, se zastupiteli a starosty obcí Libereckého kraje, druhý den zavítá například do Jilemnice či Železného Brodu a ve čtvrtek do Doks. Zeman přijíždí do kraje v napjaté atmosféře, někteří liberečtí politici jsou z jeho chování v nynější vládní krizi rozčarováni.