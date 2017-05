Prezident Zeman opakovaně naznačoval, že než vás odvolá, zeptá se šéfa ANO Babiše, zda souhlasí s odvoláním ministra Babiše, jak to stanoví koaliční smlouva. Platí to?

Dobrovolně neodejdu, to platí. Všechno jsem vysvětlil, pan premiér se chová velice nekorektně. Vyzývá mě, abych odpověděl na nějaké otázky, které zpracovali jeho poradci za peníze daňových poplatníků, přitom ty otázky vyjdou v novinách a on se ani neobtěžuje mi je položit.

Je to prostě jeho cílená hra, která mě má dostat z politiky, bez ohledu na to, že mám velmi dobré výsledky jako ministr financí.

Ústava ale nedává možnost vaše odvolání odmítnout.

Není důvod mě odvolávat. Musím se zeptat, zda máme stále koaliční smlouvu, nebo nemáme. V ní se jasně píše, za jakých podmínek premiér odvolává koaliční ministry. Než řeknu jasné stanovisko, chci od premiéra vědět, zda koaliční smlouva platí, nebo je – jak říká předseda Bělobrádek – v kómatu. Musíme vědět, zda nás chtějí z resortů odstranit, aby je ovládli.

Zřejmě ne nadarmo pan ministr Chovanec říkal našemu ministru Brabcovi: To uvidíte, co teď bude, jak to máme vymyšlené.

Mohu kvůli odblokování krize, kterou způsobil pan Sobotka, i souhlasit, ale nikdo mi ­nevy­mluví, že nejde o cílenou kampaň. Proč myslíte, že se právě teď objevily nějaké nahrávky, které jsou z minulého roku?

Podle mě je to zpravodajská hra, vrtěti psem, aby se překryly maléry přítele pana premiéra Březiny na ministerstvu školství. Odstoupit by měl pan premiér kvůli tomu, co se děje v resortu školství, který patří soc. dem.

Premiér už jasně řekl, že po vašem odchodu zůstane resort financí vašemu hnutí. Stanovil pouze dvě podmínky, a to, že musí jít o odborníka a člověka, který není spjat s Agrofertem. Tomu nevěříte, když říkáte, že ho chce soc. dem. ovládnout?

Chceme jasné garance, že člověka, kterého případně navrhneme, bude premiér respektovat.

Vy snad máte z minulosti zkušenost, že by premiér odmítal návrhy na jmenování vašich ministrů Šlechtové, Pelikána nebo Ťoka?

Teď je úplně jiná situace.

Platí, že navrhnete vaši náměstkyni Schillerovou?

Nejdřív musíme mít ty záruky.

Vždyť je premiér dopředu řekl.

Nevěřím mu už ani pozdrav. Vždyť veřejně řekl, že podá demisi, a jak to dopadlo. Celý jeho politický život provázejí podvody. I do politiky vstoupil podvodem…

Nepřeháníte trochu v té vaší vzájemné nenávisti?

K jeho kandidatuře do Sněmovny mu v roce 1996 pomohly černé duše. Dokonce v soc. dem. existoval návrh na jeho vyloučení ze strany…

Odkud berete takové informace?

Prostě to vím. Jsou lidé, kteří si to pamatují, ale bojí se Chovance, takže to veřejně neřeknou.

Ve středu máte koaliční radu, jaké řešení krize chcete prosadit? Zůstanou vaši ministři ve vládě po vašem odchodu?

Vždy jsme chtěli, aby vláda dovládla. Pokud tady ale zavládla hysterie, pan premiér říká, že mám mocenský pakt s panem prezidentem, což není pravda, tak těžko předvídat, co může být dál.

Pokud jde o naše ministry, pak myslím, že nejlepší varianta je, aby zůstali. Musíme se ale poradit. Měnit ministry pár měsíců před volbami není podle mě řešení, všichni mají před sebou ještě dost práce.

Když jste viděl čtvrteční trapas na Hradě s demisí nedemisí, kde chtěl zjevně prezident ponížit premiéra, připadal jste si v tu chvíli jako vítěz?

Určitě ne. Bylo to trapné, pan prezident to podle mě přehnal, neměl to dělat. Chápu, že nemá rád pana premiéra, tuším i proč, ale toto nebylo na místě.