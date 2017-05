„Někoho máme, ale není důležitý, kdo to je, já to nechci komentovat,” řekl ČT Babiš. Premiér souhlasí, aby ANO svého kandidáta navrhlo. Požaduje, ale aby byl tento člověk odborně připraven. „A za druhé, nesmí tam být podobný problém jako u Andreje Babiše, to znamená podnikatelská minulost spojená s operacemi Agrofertu,” řekl v televizi Sobotka.

Hlavním úkolem nového ministra má podle Sobotky být, aby Finanční správa zkontrolovala všechny jednokorunové dluhopisy, které využil i Babiš, jako někdejší majitel Agrofertu. Babiš v únoru svůj agrochemický a potravinářský holding převedl do svěřenského fondu, což vyžadoval nový zákon o střetu zájmů.

Premiér Bohuslav Sobotka hovoří s novináři po jednání s prezidentem Milošem Zemanem.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

O možné další spolupráci mají dosavadní koaliční partneři ANO, ČSSD a KDU-ČSL jednat příští týden. Babiš v sobotu řekl, že Sobotka soustavně porušuje koaliční smlouvu a uzavřel pakt s předsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem.[celá zpráva]

Reagoval tak na Sobotkův výrok o „mocenském paktu” Babiše s prezidentem Zemanem. „Je tady mocenský pakt mezi Milošem Zemanem a Andrejem Babišem. Oni se vzájemně tolerují, nekomentují svoje excesy, čas od času se podpoří. Je potřeba, aby to lidé věděli a udělali si názor,” řekl Sobotka v rozhovoru pro deník Právo. [celá zpráva]

Dluhopisy i ovlivňování novinářů

Sobotka tento týden oznámil, že podá demisi, aby otevřel cestu k řešení situace kolem ministra financí. Nakonec ale vzal svá slova zpět a na Hrad poslal návrh na Babišovo odvolání. [celá zpráva]

Lídr hnutí ANO nemá podle Sobotky problém pouze s kauzou ohledně korunových dluhopisů, ale nyní i kvůli ovlivňování médií. Na veřejnost unikla nahrávka, na které Babiš s novinářem MF Dnes řeší články o politických konkurentech. [celá zpráva]