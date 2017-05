„Říkali jsme to několikrát, že bychom chtěli ten mandát dotáhnout,” uvedl Faltýnek. Dodal, že pokud by prezident souhlasil s odvoláním Babiše, tak by byl pro, aby zbylí ministři dál pokračovali ve vládě, aby dokončili své úkoly. Upřesnil, že to není názor předsednictva, ale pouze jeho soukromý názor. Ve vedení to zatím neřešili, protože až dosud o odvolání Babiše nevěděli.

Stejné stanovisko ale zaujala i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. „Jsme dohodnuti, že bychom pokračovali dál ve vládě,” dodala.

Faltýnek vzápětí řekl, že premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) odvoláním Babiše porušil koaliční smlouvu, nicméně to hnutí ANO řešit nebude. „Konstatovali jsme, že premiér porušil koaliční smlouvu, a řekl jsem, že jsme si na to už zvykli,” zdůvodnil Faltýnek.

Sobotka v pátek uvedl, že místo avizované demise odvolá z postu ministra financí právě Babiše. [celá zpráva]