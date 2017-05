„Oceňuji, že pan premiér pochopil, že alibistické vzdání se odpovědnosti podáním demise bylo tragickou chybou. Ve své snaze odvolat skandály zatíženého ministra financí může počítat s podporou TOP 09,” konstatoval Kalousek.

U ODS ale premiér takové zastání nenašel, podle občanských demokratů je jediným řešením zkrátit volební období a vyhlásit předčasné volby v co nejbližším reálném termínu, tedy začátkem září. „Ministr financí Andrej Babiš a premiér Bohuslav Sobotka prohlubují v naší zemi krizi a způsobují chaos. Příčinou vládní krize jsou Andrej Babiš a chaotické kroky premiéra Sobotky,” zdůvodnil stanovisko strany lídr ODS Petr Fiala.

Dodal, že po čtyřech dnech cirkusu je Česko opět na začátku. „Hanebné hazardování s pověstí české politiky doma i v zahraničí. Sobotka udělal to, co měl udělat hodně dávno a nejpozději před půl rokem,” komentoval Fiala Sobotkův záměr odvolat Babiše z postu ministra financí.

Nejméně špatné řešení ze špatných

„Je to nejméně špatné řešení z těch špatných řešení, které se rýsují,” řekl Novinkám šéf hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Dodal, že po sporech Sobotky s Hradem o výklad ústavy (zda podáním demise premiéra padá celá vláda, nebo rezignuje jen předseda vlády - pozn. red.) a poté, co Babiš veřejně lhal, to považuje za řešení ústavní krize.

Předseda KSČM Vojtěch Filip Novinkám řekl, že předseda vlády má na takový postup právo, nicméně postrádá výsledek nějakého smírčího řízení, které by proběhlo podle koaliční smlouvy. „Opět to bude krok, který je jednostranný, i když je legitimní a pravděpodobně to vyvolá ještě větší spory uvnitř vlády,” řekl Filip.

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek se k věci nechtěl příliš vyjadřovat, protože Sobotka podle něj změnil stanovisko již počtvrté, a není si jistý, zda je tato varianta poslední. „Měl by postupovat podle koaliční smlouvy, poradíme se a pak budeme reagovat,” dodal.

Vyjádření prezidenta republiky Novinky zjišťují. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na dotazy Novinkám pouze zaslal týden starý odkaz na vyjádření Miloše Zemana v pořadu Týden s prezidentem.