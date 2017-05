Demisi premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) prezident přijme, naději stát se novým premiérem by v Zemanových očích spíš Zaorálek.

„Novým premiérem by podle mého názoru by měl být opět člověk ze sociální demokracie, protože vyhrála volby. Člověk, který projde při hlasování o důvěře politickým spektrem, takže pro něj budou hlasovat všechny strany vládní koalice nehledě na opozici,“ řekl Zeman v TV Barrandov.

„Mluví se o Milanu Chovancovi a Lubomíru Zaorálkovi. Oba mám rád a s oběma vycházím doslova skvěle,“ uvedl. „Pokud jednoho z nich jmenuji premiérem, musel by dostat většinu. U Lubomíra Zaorálka můžeme předpokládat, že ji získá, protože bude podporován napříč koaličními stranami. U Milana Chovance se můžeme setkat s blokádou ze strany ANO. Oba mají největší šanci,“ řekl.

Na otázku, zda by to nemohl být šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), reagoval slovy, že premiérem by měl být někdo z první linie.

Po jednání s Bělobrádkem podle svých slov nevylučuje ani to, že se „premiérem stane právě on, pokud kandidáti sociální demokracie tuto mou nabídku odmítnou.“ Bělobrádek ve čtvrtek jako vtip na Hradě uvedl, že je mu docela jedno, jestli se premiérem stane teď, nebo až po volbách.

Babiš zůstane

Zeman se jasně postavil na stranu šéfa ANO Andreje Babiše, kvůli jehož problémům Sobotka podal demisi. O jeho odchodu z vlády nemůže být podle prezidenta řeč.

„Nemělo by nastat zemětřesení, neměla by se zhroutit křesla ministrů. Jediný, kdo by se měl vyměnit je premiér,“ uvedl Zeman na TV Barrandov.

„Vláda by měla dovládnout do konce volebního období bez zbytečných kotrmelců,“ řekl prezident. „S novými členy by vláda přestala být funkční,“ prohlásil prezident.

Sobotkova demise je prý aktem zoufalství

„Demise je akt zoufalství, když předseda stranu s 25 procenty voličské přízně dovede na 20, 15 a teď už jen 12 procent, a hledá nepřátele všude kolem. Je to zbabělost a odejití z boje místo toho, aby bojoval, když se blíží volby, aby je vyhrál nebo prohrál,“ vzkázal Zeman Sobotkovi.

„Normální premiér by prostě řekl - je půl roku před volbami, ekonomika celkem funguje, společenské napětí není příliš intenzívní, proč máme vyvolávat umělou krizi, když se dva protagonisté doslova nenávidí. Co mně jako prezidentovi je po tom, kdo se s kým nenávidí. Mým zájmem je, aby ČR prosperovala a aby volby vyhrál ten, kdo získá největší důvěru voličů,“ uvedl Zeman.

K rezignaci Sobotku podle něj nikdo nenutil. „Demise poškozuje soc. dem. protože jak ji má volič podporovat, když její vlastní premiér skládá zbraně,“ podotkl prezident. „Demisi samozřejmě přijmu, protože když chce předseda vlády rezignovat, nechť rezignuje. Dovedu lidsky pochopit, že je unavený, ale nedovedu pochopit to zbabělé kličkování.“