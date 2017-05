Grémium se ve středu shodlo, že optimální variantou je, aby vláda dokončila svoji práci v demisi. Rozhodně je proti vypsání předčasných voleb.

„Je pro nás nepřijatelné, aby Andrej Babiš dál figuroval ve vládě s naším souhlasem. Samozřejmě je možné, že jedna z variant bude vláda v demisi i třeba s Andrejem Babišem, ale nám přijde, že to, co se stalo, je tak vážné, že se nemůže tvářit, že je možné dál pokračovat,“ zdůvodnil Sklenák.

Rozhodnutí Sobotky podat demisi grémium překvapilo, ale respektuje ho. „Bereme to jako legitimní pravomoc premiéra a nikdo ji nezpochybňuje,“ řekl Sklenák. Možnost, že by se během grémia vyskytla kritika Sobotky, komentoval nechtěl, respektive odmítl rekonstruovat celé jednání.

Birke: S Babišem se vládnout nedá

„Chceme dovládnout v demisi, protože si neumím představit předčasné volby, je to varianta, která je nesmyslná. Hledat úřednickou vládu, aby dosáhla ve Sněmovně na 101 hlasů, aby získala důvěru. Těžko někdo bude shánět někoho, kdo by si na těch pět měsíců šel do vlády sednout, takže podle mého názoru je jediná možná varianta tato vláda v demisi,“ uvedl Birke.

Dodal, že vláda padla díky Babišovi, což je podle něj člověk, který „má bordel v penězích a v zásadě se s ním nedá vládnout“. Nedovede si tedy ani představit variantu, že by Babiš byl ve vládě, ale opustil by resort financí. „To si vůbec nedokážu představit, protože on tam potřebuje být, aby ovládal finanční správu. Když nebude ovládat finanční správu, tak začnou kontroly, které on si nepřeje,” konstatoval Birke. Sobotka je podle Birkeho jediná možná osoba, která bude ČSSD i nadále vést.