Na východě Česka platí povodňová pohotovost, Bečva dosáhla třetího stupně

Kvůli vydatnému dešti meteorologové rozšířili výstrahu před povodněmi na Moravě a ve Slezsku, ale zrušili varování pro Plzeňský kraj. Varování platí do sobotního odpoledne, a pro jih Moravy dokonce do nedělního poledne. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Bečva na Přerovsku večer dosáhla nejvyššího stupně povodňové aktivity, tedy ohrožení, a řeka Morava ve Strážnici ho překročí v sobotu.