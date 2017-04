Andrej Babiš má už jen pár dní na to, aby věrohodně vysvětlil své záležitosti. Co se podle vás bude dít následující týden?

To opravdu nevím, nejsem předseda vlády. Vím, co bych dělal na jeho místě.

Co byste dělal?

Já bych na místě předsedy vlády konal už před rokem, kdy vyšlo najevo, že ministr financí použil sám pro sebe jako pro velkého podnikatele peníze, které patřily malým podnikatelům – to je ta dotace na Čapí hnízdo. Když o tom ještě notoricky neříkal pravdu a byl usvědčen ze lži, tak v ten okamžik vláda ztratila věrohodnost. Ministr nemá lhát o svých vlastních penězích. Pan premiér měl konat už tenkrát. Co udělá teď, nevím.

Chápu tedy správně, že v současné situaci by měl podle vás Bohuslav Sobotka Andreje Babiše odvolat.

Můžu říct jednu jedinou věc, aby ta odpověď byla seriózní, nebyla vyhýbavá a současně nebyla nátlaková. Pevně doufám, že předseda vlády nebude brát na lehkou váhu usnesení Poslanecké sněmovny, které jsem navrhoval.

Usnesení, které Sněmovna schválila:

Poslanecká sněmovna žádá, aby ministr financí věrohodně vysvětlil své příjmy použité na nákup dluhopisů společnosti Agrofert, a. s., a zároveň vyvrátil vážná podezření z daňových úniků, která vznikla vzájemnými obchody mezi společností Agrofert, a. s., a Andrejem Babišem jako fyzickou osobou, nejpozději do 30. 4. 2017.



Poslanecká sněmovna žádá předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, aby v případě nesplnění bodu tohoto usnesení vyvodil důsledky vůči ministrovi financí.



Co by se dělo potom? Vy jste říkal, že byste nehlasovali pro vyslovení nedůvěry vládě.

Nelze očekávat od TOP 09, že by dala jeden jediný hlas pro to, aby se hlavním hráčem v té situaci stal pan prezident Zeman a aby se začal hluboce zamýšlet nad tím, koho bude jmenovat předsedou vlády. Tohle nás čeká po řádných volbách, bude to pan prezident Zeman, kdo bude rozhodovat o tom, komu dá první pokus na sestavení vlády. Není žádný důvod tomu předcházet a dávat mu předtermín.

Pokud bychom věděli, že už nikdo další kandidaturu neoznámí, tak bychom na 99,9 procenta podpořili pana profesora Drahoše. Miroslav Kalousek

Když jsme u toho prezidentování – ví už TOP 09, zda postaví svého kandidáta na hlavu státu, nebo máte už konkrétní jméno, které byste podpořili?

TOP 09 už řekla, že svého kandidáta nepostaví. Máme jasná kritéria, která na budoucí hlavu státu klademe. Přáli bychom si, aby to byl demokrat, aby ctil ústavu a ústavní zvyklosti a aby jasně směřoval zemi na Západ a neznejisťoval naše spojence výroky, které spíše hovoří o Moskvě a o Pekingu. A aby požíval na veřejnosti i ve světě velké vážnosti. Ve všech těchto kritériích v našich očích pan prezident neobstojí. Z kandidátů, kteří zatím ohlásili kandidaturu, tak nejlépe našim kritériím vyhovuje pan profesor Drahoš. Ale říkám – z těch, kteří ohlásili kandidaturu. Stále je ještě čas a stále ji někdo další ohlásit může.

Video

Miroslav Kalousek o podpoře Jiřího Drahoše

Osobně si tedy umíte představit, že byste vyjádřili podporu panu Drahošovi?

Pokud by byl teď ten seznam uzavřen a pokud bychom věděli, že už nikdo další kandidaturu neoznámí, tak by to na 99,9 procenta tak dopadlo a podpořili bychom pana profesora Drahoše.

Video

Miroslav Kalousek o sněmovních volbách

Ve sněmovních volbách budete lídrem ve středních Čechách, kde kandiduje i Andrej Babiš. Donedávna tvrdil, že bude kandidovat z posledního místa, teď se rozmyslel. Co tomu obratu říkáte?

To není žádné překvapení, pan ministr financí říká velmi často každý den něco jiného. Koneckonců kde bude kandidovat, je jeho věc. Jeho rozhodnutí dále nemíním nijak komentovat. My se budeme snažit oslovit naše voliče a uděláme všechno pro to, abychom obhájili alespoň výsledek z minulých voleb.

Ministr financí říká, že to je i kvůli vám, že jste se mu smál, že s vámi nechce jít do diskuse.

To také není žádné překvapení. Všimněte si, že kdykoli pan ministr financí buď změní stanovisko, nebo říká něco, co není pravda, tak vždycky dodá, že za to může Kalousek. Takže zřejmě můžu i za tohle.

Za TOP 09 už nebude kandidovat řada poslanců, například pan Laudát, paní Chalánková, pan Korte. Čím to je? Jedná se o nějaký generační střet ve straně, jak se i tom spekulovalo v médiích?

Nemyslím si, že to je generační střet. Nepamatuji si jednu jedinou stranu, kdy by všichni poslanci znovu kandidovali v následujících volbách. Spíš by bylo divné, kdyby kandidovali úplně všichni. Dochází ke změně rozhodnutí buď krajských organizací, nebo těch poslanců. Je to naprosto běžné, je to standardní a není to v masové míře.

Video

Miroslav Kalousek o Dominikovi Ferim

Kandidovat budou mladí lidé, například Markéta Adamová (32) nebo Dominik Feri (20). Četla jsem vyjádření Františka Laudáta, který říkal, že není dobře, když jdou do politiky takhle mladí a nezkušení lidé. Nemá pravdu, že by ve Sněmovně měli být zkušenější poslanci?

Je důležitý vhodný mix. Kdybychom měli poslanecký klub jenom z třicátníků, tak by v něm chyběla ta životní zkušenost. Kdybychom tam byli jenom my šedesátníci, tedy ještě mi nebylo, ale už se tomu blížím, tak by tam zase chyběl pohled mladší generace. Ty zkušenosti jsou samozřejmě velmi důležité, ale není to všechno. Strana potřebuje nové podněty, potřebuje omlazovat. Koneckonců Dominik Feri kandiduje na posledním místě.

Spoléhá na preferenční hlasy. Myslíte, že se mu podaří dostat do dolní parlamentní komory?

Já bych mu je velmi přál. Dominik Feri obstál jako nejmladší radní ČR v Teplicích. On není politik bez zkušeností, on je už dnes zkušený komunální politik a úspěšný radní města Teplic. Tak si myslím, že zkušenosti z komunální politiky by mohl přenést do poslaneckého klubu.

Je pravda, že jste si k sobě hledali dlouho cestu?

Nevím, co to znamená dlouho hledat cestu. Dominik je mladší než moje děti, takže logicky některé pohledy na tu či onu věc mají ty generace rozdílné. Ale vždy jsem ho respektoval. To, za co ho obdivuji, je nasazení. Nelituje času ani energie, aby se setkával po celé republice s mladými lidmi a vzbuzoval v nich zájem o politiku. To je důležité. Nemůžeme mít demokracii bez lidí, kteří se nezajímají o politiku.

Žádná země, která vstupovala do eurozóny, nebyla připravena tak dobře, jako je dnes připravena ČR Miroslav Kalousek

Nedávno jste hovořil o tom, že ČR by měla být v rychlém pruhu Evropy a co nejrychleji vstoupit do eurozóny. Proč?

Na stole leží několik variant, které předložil předseda Evropské komise, jakým způsobem by se měla EU dál ubírat. Je zřejmé, byť nás to netěší, že tady nastává koncept dvourychlostní Evropy. Rychlý pruh a pomalý pruh. Kdo opravdu chce zůstat v rámci EU, kdo se chce podílet na jejích reformách, které jsou nezbytné, tak musí jet v tom rychlém pruhu. S tím pomalým pruhem se nikdo nebude bavit. To je pro nás zásadní politický argument, euro je politický projekt, ne ekonomický. Je to politický projekt s ekonomickými důsledky. To je hlavní politický důvod, proč chceme, aby ČR vstoupila do eurozóny a aby se v příštím volebním období stanovil minimálně závazný termín pro vstup.

Současný ministr financí se naopak vyslovil proti vstupu do eurozóny. Řekl, že nechce, aby Česko platilo za řecké dluhy. Tenhle argument hodnotíte jak?

Pro každou zemi vstup do eurozóny znamená nějaké náklady a nějaké výhody. Otázka je, co převažuje. Podle našeho názoru i podle názoru většiny exportérů převažují výhody. ČR je dominantně proexportní ekonomika orientovaná výrazně na země eurozóny. Nemuset platit transakční náklady, nepojišťovat kurzová rizika je pro exportéry významná dohoda, a je to i výhoda určité stability. Budeme užívat stabilní měnu, která je druhou nejsilnější měnou na světě.

Je podle vás nutné hledat na vstup do eurozóny shodu napříč politickým spektrem? Tedy asi vyjma komunistů.

Nikdy nenajdete shodu celým politickým spektrem, ale přál bych si, aby ta dohoda byla většinová, byť to rozhodnutí je rozhodnutí vlády. Ale přál bych si, aby byl stanoven tak, aby před dalšími volbami nebylo hlavním tématem, jestli zpochybníme, nebo nezpochybníme vstup do eura. Žádná země, která vstupovala do eurozóny, nebyla připravena tak dobře, jako je dnes připravena ČR.