„Celá tato kauza, týkající se dluhopisů Agrofertu a mých příjmů, je jen pokračováním mediálního honu na mou osobu od mého vstupu na českou politickou scénu,” tvrdí Babiš v dopise, jehož celé znění zveřejnil server Idnes.cz.

Přiznal, že na dopise pracovali auditoři, daňoví poradci a advokáti, protože sám není dokonale informován o všech detailech svých finančních operací.

„Každopádně jsem si jistý, že jsem v žádném případě neporušil zákony této země a vše v rámci mého podnikání bylo vždy legální a v souladu se zákony této země,” uvedl v listu Babiš.

Možnost, že by si peníze na nákup korunových dluhopisů Agrofertu půjčil od samotného Agrofertu, v dopise vylučuje. Dokládá to podle něj přiložený výpis z bankovního účtu, z něhož je patrné, že peníze na koupi dluhopisů šly z jeho účtu. Dalším důkazem pak mají být zveřejněné účetní uzávěrky Agrofertu, kde prý nikde není uvedeno, že by měl vůči koncernu nějaké pohledávky.

Babiš: Agrofert potřeboval peníze na nezbytné investice



Fakt, že měl na nákup dluhopisů dost vlastních finančních prostředků, pak mají dokládat dvě přiložené auditorské zprávy, které si v dané věci nechal vypracovat. Obě firmy přitom ve svých zprávách upozornily, že tyto dokumenty nepředstavují audit podle mezinárodních auditorských standardů. [celá zpráva]

V dopise se také snaží vyvrátit tvrzení, že dluhopisy byly emitované s příliš vysokou úrokovou sazbou, která činí šest procent. „Úroková sazba vycházela ze znaleckého posudku a nijak se neodlišovala od srovnatelných emisí. Jednalo se o standardní nezajištěný dluhopis se splatností na deset let,” uvedl Babiš s tím, že srovnávat takový dluhopis se zajištěným krátkodobým bankovním úvěrem je absurdní.

Babiš v dopise „vyrací i lež”, že Agrofert ve skutečnosti žádné dlouhodobé financování nepotřeboval, na což upozorňují jeho kritici. „O emisi dluhopisů společnosti Agrofert bylo rozhodnuto vzhledem k potřebě zajistit dlouhodobé financování společností nezbytné na uvažované investice,” zdůvodnil Babiš emisi korunových dluhopisů. Následně v dopise vypisuje, které části divize potřebovaly finanční injekci a jaká částka to byla.

Bude toto vysvětlení stačit?



Vydání korunových dluhopisů pak podle něj nebylo protiprávní. „Možnost takového financování přímo předjímá zákon o daních z příjmů. Zjednodušeně řečeno: od základu daně lze odečíst úroky z úvěrů od spřízněných osob pouze za předpokladu že úhrn těchto úvěrů nepřevyšuje čtyřnásobek vlastního kapitálu společnosti,” sdělil v dopisu. Z účetních uzávěrek prý vyplývá, že hodnota dluhopisů nedosahovala hodnoty vlastního kapitálu, natož jeho čtyřnásobku.

Nyní je otázkou, zda bude toto vysvětlení předsedovi Sněmovny Hamáčkovi stačit. K dopisu se v pátek nechtěli vyjadřovat ani členové grémia ČSSD. Premiér Bohuslav Sobotka přitom podmínil další Babišovo setrvání ve vládě vysvětlením kauzy jeho korunových dluhopisů.

Ve čtvrtek se také na veřejnost dostala šedesátistránková analýza, kterou si Sobotka nechal na Babiše vypracovat. Z ní vyplývá zhruba 22 nejasností týkajících se Babišova podnikání a majetku. Ministr financí na ní reagoval slovy, že pokud ho premiér osloví, aby na otázky zodpověděl, tak mu vše vysvětlí.