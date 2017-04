Zhruba třicetistránkový dokument o ochraně před terorismem schválila tento týden vláda. Vnitro v něm plánuje do roku 2020 řadu úkolů směrem k větší informovanosti veřejnosti a úřadů, mimo jiné počítá také se systémem varovných SMS zpráv.

„Ochrana měkkých cílů znamená, že zapojíte odbornou veřejnost, vlastníky nákupních center, organizátory sportovních utkání. Koncepce zahrnuje systém v celku,“ řekl Chovanec.

Je pro návrat branné výchovy



Dotační projekty mají cílit například na instituce ministerstva kultury, školy, samosprávu a univerzity.

Informační projekty mají lidem ukázat, co dělat v krizové situaci. Chovanec také souhlasí s nápadem vrátit do škol výuku zaměřenou na tato témata, dříve známou jako branná výchova. „Ne v míře, která by děti obtěžoval, ale je něco naučila,“ doplnil šéf vnitra.

Pravicová opozice vládu kritizovala, že přichází s dokumentem se zpožděním, když už má Evropa v předchozích letech několik teroristických útoků a řeší se uprchlická krize.

Podle Chovance se ale na bezpečnosti pracuje dlouhodobě, například se navýšily rozpočty bezpečnostních složek.

„Koncepce je začátek cesty a bude se to vyvíjet,“ dodal. Chovanec tvrdí, že v bezpečnosti zaspala Evropa jako celek, chybí prý například manuály, jak postupovat při útocích apod. Vnitro podle něj hledá inspiraci zejména v Izraeli a USA.

Prověří Modrou velrybu



Chovanec také reagoval na policejní prověřování údajné nebezpečné internetové hry Modrá velryba, která prý navádí děti k sebevraždě. Policie před fenoménem původem z Ruska varovala, podle odborníků se ale jedná o něčí marketingovou akci.

„Podle mých informací probíhá vyšetřování. Chci od policejního prezidenta, aby v rámci toho, co může zveřejnit, dal do týdne stanovisko, zda se jedná o skutečnou hru, nebo policie naletěla,“ řekl Chovanec.

Spekulace kolem Modré velryby podle Chovance vytvářejí média a neumí si představit, že policie nemá důkazy. Pokud se ale kriminalisté opravdu mýlí, měl by z toho šéf policie podle Chovance vyvodit důsledky vůči konkrétním vyšetřovatelům.