„Přímá volba prezidenta bez ohledu na to, kdo byl zvolen, nebyla nejšťastnější. Ačkoli věřím, že lidé byli zklamáni druhou volbou Václava Klause,” odpověděl předseda KDU-ČSL Bělobrádek na otázku ohledně změn ústavy. Právě zavedení přímé volby hlavy státu podle něj dokazuje, že by se ústava měla upravovat velice opatrně a promyšleně.

S tím souhlasil i lídr TOP 09 Kalousek. „Jsem jeden z hříšníků, kdo hlasoval pro přímou volbu, a to bylo vychýlení z jedné pojistek demokracie,” prohlásil. Chtěl by, aby se ústava měnila evolučně a nikoli revolučně.

Podobně to vidí i šéf poslanců ODS Stanjura. „Jestli měnit ústavu, tak velice opatrně. Poslední zásah do ústavy, tedy přímá volba prezidenta, se nepovedla,” míní.

Babiš by chtěl většinový systém



Naopak pro dvě velké změny ústavy by byl předseda SPD Tomio Okamura. Ten zopakoval, že Česko potřebuje zákon o referendu a odvolatelnost politiků.

Předseda hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš mluvil před studenty o tom, že by změnil volební systém. „Problém je koaliční vládnutí, jen dvě vlády dokončily mandát. Efektivnější a lepší by byl většinový systém,” tvrdí.

Do Babiše si vzápětí rýpl Kalousek. „Nejsem nakloněn něčemu, co by posílilo mocenské vládnutí. Někdo tomu říká větší efektivita,” pousmál se směrem k Babišovi.

Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se na tzv. superdebatě na téma Česká republika na rozcestí, kterou pořádal Politologický klub FSV UK.

FOTO: Jan Handrejch, Právo

O zavedení přímé volby prezidenta se diskutovalo už v 90. letech, ústava se ale nakonec novelizovala až v roce 2012 a v Česku se zakotvila přímá volba prezidenta.

Tu už dříve kritizoval někdejší předseda Senátu Petr Pithart. Při 20. výročí ustavení horní komory se nechal slyšet, že největší chybou za uplynulých dvacet let bylo právě zavedení přímé volby hlavy státu. Uvedl, že parlament tak z hlavy státu učinil neodvolatelného monarchu.

Zavedením přímé volby se totiž snížila možnost prezidenta z funkce sesadit. Senát totiž může podat ústavní žalobu proti prezidentovi k Ústavnímu soudu pouze se souhlasem Sněmovny.

Lepší je prý euro nepřijímat



Lídři politických stran se také většinově shodli, že pro Česko je lepší nepřijímat euro. Babiš to zdůvodnil slovy, že nechce ručit za řecké dluhy ani řešit italské banky. Dodal, že by si nenechal od Evropy nic diktovat. Například odmítá migrační kvóty a netouží, aby EU lidem zakazovala nosit zbraně. Proto je podle něj třeba unii reformovat.

Následně mu ale Stanjura vyčetl, že europoslanci za ANO jsou ve frakci EU, která ji touží zakonzervovat. Babiš na to reagoval s tím, že europoslanci za hnutí ANO, jsou ve frakci, kde mají vliv.

Bělobrádek pak uvedl, že není podstatné mít euro, ale je důležité zůstat v eurozóně. O nutnosti zůstat v unii promluvil i Kalousek. Ve světě se podle něj formují čtyři silní hráči - Spojené státy, Čína, Rusko a EU. A Česko má pode něj šanci obstát pouze jako člen silného společenství.

„ČR patří do srce Evropy a ne do zadku Asie,“ řekl Kalousek. Okamura tvrdil, že EU je nereformovatelná a bylo by lepší, kdyby si Česko jako samostatný stát uzavíralo spojenectví s ostatními státy samo.