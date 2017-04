Zákon u ÚS napadl prezident Miloš Zeman i poslanci hnutí ANO. Nelíbí se jim, že norma odebírá firmám členů vlády dotace, pobídky a veřejné zakázky a zakazuje ministrům vlastnit tištěná, televizní a rozhlasová média. Považují to za diskriminační.

Jednání vlády tak bude zřejmě napjaté – pro zákon ve Sněmovně hlasovaly KDU-ČSL a ČSSD společně s TOP 09, ODS a KSČM, proti normě byli členové hnutí ANO. Jejich šest ministrů by se logicky mělo postavit proti zákonu i ve vládě, kde je však soc. dem. (8) a lidovci (3) mohou lehce přehlasovat.

„Dvoukoalice ČSSD a KDU-ČSL funguje už delší dobu, nebude to žádné překvapení,“ napsal Právu Babiš, který holding Agrofert převedl v únoru do svěřenských fondů.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) za zpřísněním zákona stojí a pozici chce u ÚS obhájit. „Je dobře, že jsme zákon o střetu zájmů výrazně zpřísnili a omezili podnikání ministrů. Věřím, že většina členů vlády podpoří aktivní obhajobu zákona u Ústavního soudu,“ napsal Právu.

Chovanec chce řešit Jančuru

Do řízení by měla vláda vstoupit i podle ministra pro lidská práva Jana Chvojky (ČSSD). „Věřím, že pokud se rozhodneme do řízení vstoupit, tak by vláda měla navrhovat, aby ÚS návrh (na zrušení jednotlivých ustanovení zákona) odmítl nebo zamítl,“ dodal.

Spory budou zřejmě řešit ministři i na koaliční radě po jednání vlády. Na ní chce ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) řešit, proč se finanční správa nezabývala majitelem Student Agency Radimem Jančurou, který podle webu Hlídací pes ušetřil na daních díky prodeji korunových dluhopisů své firmy za 900 miliónů korun.

„Další veřejně aktivní miliardář se vyhýbá placení daní? A FS (Finanční správa) honí jen trhovce? Tak to ne! Téma pro zítřejší koaliční radu!“ napsal na Twitter Chovanec.

Ten má s Jančurou skoro rok staré nevyřízené účty z doby, kdy majitel Student Agency polepil své autobusy kritikou Chovancovy policejní reformy.

Další veřejně aktivní miliardář se vyhýbá placení daní? A FS honí jen trhovce? Tak to ne! Téma pro zítřejší koaliční radu! https://t.co/MOORLhFp5B — Milan Chovanec (@Milan_Chovanec) 18. dubna 2017

Podobně přijal informace i premiér Sobotka. „Ministr Babiš a podnikatel Jančura mají společnou zálibu: jak díky korunovým dluhopisům neplatit daně. Co na to daňová správa?“ napsal na Twitter.

Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek se jednání o Jančurovi nebrání. „Každá strana má právo na koaliční radu přinést téma,“ sdělil Právu.

Podle informací Českého rozhlasu a webu Hlídací pes Student Agency holding emitoval dluhopisy v objemu 900 miliónů korun s dvanáctiprocentním úrokem ročně. Dluhopisy podle Hlídacího psa snižují daňový základ Student Agency holding každý rok o 108 miliónů, a to až do roku 2032. Zároveň by prý mohla ročně plynout stejná částka Jančurovi, aniž by z ní musel zaplatit daň.

„Dluhopisy na vlak“

Zmiňované dluhopisy podle webu nebyly určeny k financování Jančurova podnikání a umístění na trh, což má prý vyplývat i z podnikatelova vyjádření z února 2013, kdy oznámil, že do konce roku 2013 vydá dluhopisy na financování své železniční sekce.

„Ty dluhopisy byly vydány pro financování vlaku na trati Olomouc–Krnov–Ostrava,“ napsal Právu Jančura.

Výběrové řízení na rychlíky této trati bylo však posléze už v roce 2013 zrušeno. „Dluhopisy zůstaly nevyužity. Počítáme s jejich využitím pro potřeby financování v rámci transparentních soutěží na provozování dotovaných vlakových spojů, které stát již několik let slibuje,“ uvedl Jančura.

„Je to pro nás spolu s případným vstupem na burzu přijatelnější způsob zajištění financování než vstup investora. I jiní dopravci postupují podobně – dluhopisy na financování rozvoje svých aktivit vydal také například Leo Express,“ dodal.

Babiš navrhl zdanit výnosy z jednokorunových dluhopisů soukromých firem, které drží fyzické osoby, ale podle Sobotky se to už nestihne.

Ministr na to reagoval prohlášením, že když Sobotkovi vadí osvobození výnosů z korunových dluhopisů, měl už v roce 2012 hlasovat pro jejich zdanění. Premiérovu kritiku vůči sobě označil za pokryteckou.