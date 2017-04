Podle předvolebního průzkumu by volby vyhrálo jednoznačně hnutí ANO, ačkoli se v poslední době kolem hnutí a především jeho šéfa Andreje Babiše objevují různé kauzy, na podpoře neztrácí.

„Pokud se do podpory ANO projevily kauzy okolo Andreje Babiše, tak zatím jen zastavením trendu posilující podpory z posledních čtyř měsíců,” píše se v tiskové zprávě agentury Median.

Hnutí ANO si udržuje náskok nad sociální demokracií o téměř deset procent. Sběr dat přitom probíhal ještě před rezignací jihočeského hejtmana za ČSSD Jiřího Zimoly. Ten z postu odešel kvůli sporu s ANO, které kritizovalo vysoké odměny předsedy představenstva Jihočeských nemocnic Martina Bláhy, jenž zároveň nechává stavět pro Zimolu za nezvykle výhodných podmínek rekreační dům v Lipně nad Vltavou.

Třetí nejsilnější stranou jsou komunisté, po lednovém propadu jejich preferencí začala důvěra v KSČM opět růst. Volilo by je celkem 13 procent dotázaných.

Průzkum také ukázal posilující pozici TOP 09. Ta by nyní skončila na čtvrté příčce, z únorových sedmi procent se vyhoupla na osmi procent hlasů. O půl procentního bodu tak předstihla další pravicovou stranu ODS (7,5 procenta).

Lidovcům zatím koalice se STAN škodí

Do Sněmovny by se ale nedostala koalice KDU-ČSL a STAN. Obě strany byly do průzkumu zařazeny samostatně. Lidovce by volilo 6,5 procenta, takže by se samostatně do Sněmovny dostali, ale hnutí STAN by získalo pouze 2 procenta hlasů. Koalice dvou subjektů potřebuje pro vstup do Sněmovny nejméně 10 procent hlasů.

„Pokud by koalici volili lidé, kteří vážně zvažují alespoň jednu z partají, mohla by koalice dostat až 13 procent,” upozorňuje však Median na potenciál, který strany mají u nerozhodnutých voličů.

Do Sněmovny by se naopak nedostali Svoboda a přímá demokracie (4 procenta), Strana zelených (3 procenta) a Piráti (3 procenta).