Před více než měsícem totiž využil návrhu zákona o pozemních komunikacích předloženého poslanci TOP 09 a STAN a v tichosti do něj předložil přílepek, který má billboardy u silnic první třídy zachovat.



V jeho návrhu běží o to, že o umístění billboardů na území obcí by měly rozhodovat právě jen obce a nikdo, tedy ani dopravněsprávní orgány, by jim do toho neměl mluvit. Hodlá totiž vymezit území obce jen cedulemi označujícími jejich začátek a konec. Obce by je mohly volně přesouvat, a tak rozšiřovat oblast, kde by obří plakáty na svém území udržely.

„Jde mi jen o zprůhlednění a zjednodušení povolovacích řízení jakýchkoli staveb, tedy i billboardů,“ řekl Bendl Právu s tím, že není pravda, že by tím otvíral cestu ke korupci. Reagoval tak na výtky poslanců a také organizace mapující nepravosti ve veřejném a politickém životě Kverulant.org, kteří označují Bendlův návrh za přílepek umožňující korupci.

Petr Bendl na kongresu ODS

FOTO: Pavel Karban, Právo

„Přílepek může zabít dobrou věc“

Podle poslance Jana Klána (KSČM), který je zpravodajem garančního výboru pro veřejnou správu, jsou návrhy umožňující zachování obřích reklam v blízkosti některých silnic dílem tlaku billboardové lobby. „Náš výbor Bendlův návrh odmítl. Mám obavy, aby to, pokud by s ním Sněmovna souhlasila, neohrozilo celou novelu,“ řekl Právu.

Musíme zachovat zdravý rozum a bezpečnost před zájmem billboardové lobby Dan Ťok (ANO), ministr dopravy

Za typický přílepek, který je nepřijatelný, označila Bendlův pokus navrhovatelka zákona Věra Kovářová (TOP 09). Novela, která již čeká jen za závěrečné hlasování, má pouze zrychlit a zjednodušit proceduru vydávání nových řidičských průkazů tím, že by občan mj. nemusel žádost podávat tam, kde trvale bydlí.

„Na našem návrhu je obecná shoda. Změna, kterou předložil Bendl, patří do jiného zákona. A pokud by jeho návrh inspirovaný zřejmě billboardovou lobby prošel, tak by to mohlo zabít dobrou věc pro občany,“ řekla Právu.

Policie varuje



Ostře proti Bendlovu návrhu se vyjádřil Právu i ministr dopravy Dan Ťok (ANO). Podle něho se ČR v září, až zmizí z okolí dálnic billboardy, zařadí mezi vyspělé země bez reklamních poutačů, jako jsou například Německo, Belgie, Dánsko nebo Španělsko.

„Odmítám opakovanou snahu některých poslanců, kteří chtějí billboardy zachovat, nebo alespoň rozšířit území obce, kde by reklama mohla viset,“ řekl Ťok.

„Silnice má být bezpečná s dobrým rozhledem, a ne že je území zapleveleno stovkami reklam, které rozptylují pozornost řidičů a náraz do nich je většinou smrtelný. Takovou ukvapenou změnu musíme odmítnout. Musíme zachovat zdravý rozum i bezpečnost na silnicích před zájmem billboardové lobby,“ uvedl Ťok.

Obří reklamy jsou dlouhodobě trnem v oku i dopravním policistům. „Billboardy v blízkosti pozemních komunikací za prvé odpoutávají pozornost řidiče, konkurují jeho soustředění. Tím ho vlastně svádějí k porušení zákona, podle kterého se má plně věnovat řízení,“ řekl Právu ředitel dopravní policie Tomáš Lerch.

„Za druhé představují překážku v dopravním prostoru. Jestliže řidič z jakéhokoli důvodu sjede ze silnice, může se střetnout s nosníkem reklamy. Je odvážné tvrdit, že ke střetu došlo kvůli tomu, že řidič sledoval reklamu, ale faktem je, že kdyby tam ten billboard nebyl, tak by nebyly tak fatální následky střetu,“ dodal.

Je to cesta ke korupci, tvrdí Kverulant



Podle ředitele Kverulanta Vojtěcha Razimy skrývá Bendlův návrh možnost korupčního jednání, neboť budou-li rozhodovat o rozsahu svého území jen obce, pak hrozí, že půjdou na ruku právě reklamním společnostem. „Pokud by návrh prošel, tak je tu velké korupční nebezpečí, protože majitelé billboardů pak budou jen potřebovat od obcí, aby své zastavěné území rozšířily. Pro některé to bude zajímavé, protože z toho plynou velké peníze,“ tvrdí Razima.

Podle něj by stačilo, že by obce posunuly ceduli označující hranici obce, a reklama na předměstích by zůstala dál.

Kverulant vytáhl do boje proti záplavě billboardů již před lety. Jen za první tři roky, tedy do konce roku 2015, jich podle Razimy zmizelo od dálnic a silnic první třídy 450.